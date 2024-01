Mobil in der Stadt: München landet auf dem Treppchen

Bayerische Landeshauptstadt schneidet bei Befragung von Einwohnern und

Pendlern positiv ab

Beim diesjährigen ADAC Monitor „Mobil in der Stadt“ konnte sich München den dritten Rang sichern. Insgesamt wurden Einwohner, Pendler und Besucher von 15 deutschen Großstädten nach der Zufriedenheit mit der örtlichen Mobilitätssituation befragt. Zuletzt wurde die Erhebung im Jahr 2017 durchgeführt. Der ADAC Monitor rückt die Sicht der Nutzer in den Fokus und bewertet die Zufriedenheit der Autofahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger. In repräsentativ angelegten Online-Interviews wurden im September 2023 hierzu sowohl Einwohner als auch Pendler und Besucher der Städte befragt.

„Der dritte Platz im Städteranking ist ein Ergebnis, das man so nicht unbedingt erwarten konnte“, kommentiert Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher des ADAC Südbayern, das Ergebnis. Besonders Radfahrer und Fußgänger zeigen sich mit der örtlichen Mobilitätssituation in der bayerischen Landeshauptstadt zufrieden, wenn auch weniger zufrieden als noch 2017 – in beiden Teilbereichen schaffte es München 2024 auf den zweiten Platz. Deutlich schlechter ist die Sicht auf die Verkehrslage bei Autofahrern und Nutzern des ÖPNV. Hier reicht es nur für den sechsten bzw. achten Platz. „Gerade in diesen Teilbereichen macht sich in München ein großer Unterschied zwischen Einwohnern und Pendlern deutlich“, erklärt Kreipl. „Wer in der Stadt wohnt, empfindet die Fortbewegung mit dem Pkw beispielsweise als nicht ganz so schlimm wie die vielen Pendler.“ Auch bei der Nutzung des ÖPNV drückt die Einschätzung der Pendler und Besucher das Gesamtergebnis – keine allzu erfreuliche Tatsache, immerhin ist München die Pendlerhauptstadt der Nation.

Auch wenn die gute Platzierung im Ranking auf den ersten Blick recht positiv wirkt, sollten die Verschlechterungen in den einzelnen Teilbereichen als deutlicher Hinweis gewertet werden, die Mobilität für alle Nutzer zu verbessern. Hierbei spielt gerade in München das Parken und damit ein effizientes Parkraummanagement eine besondere Rolle. Doch auch die Taktung und Zuverlässigkeit des ÖPNV ist unabdingbar, um die urbane Mobilität für alle Personen so zuverlässig und sicher wie möglich zu gestalten.