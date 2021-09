Mobile Impfungen an Münchner Schulen gestartet

Stadtschulrat Florian Kraus hat zum Beginn der mobilen Impfkampagne an Münchner Schulen die Impfaktion am Städtischen Sophie-Scholl-Gymnasium besucht und sich dabei selbst gegen COVID-19 impfen lassen – wenige Tage nach Ablauf seines Genesenen-Zertifikats. Mit ihm holten sich rund 30 Schülerinnen des sprachlichen, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Mädchengymnasiums in Schwabing ihre Erstimpfung ab. Die Impfaktion wurde von einem mobilen Team des Impfzentrums Riem am Mittwochvormittag in den Räumlichkeiten der Schule durchgeführt.

Stadtschulrat Florian Kraus: „Mir ist sehr wichtig, dass möglichst alle impffähigen Münchner Schüler*innen einen Schutz gegen die Corona-Infektion erhalten. Ich bedanke mich daher beim Gesundheitsreferat für die sehr gute Vorbereitung und den schnellen Beginn der mobilen Impfungen. Zudem gilt mein Dank dem Polizeipräsidium München für die umsichtige Begleitung der Impfaktion am Städtischen Sophie-Scholl-Gymnasium angesichts der angekündigten Protestaktion durch Coronaleugner*innen. Umso wichtiger war es mir, vor Ort ein persönliches Zeichen der Unterstützung für die engagierte Schulleitung zu setzen.“

Schulleiterin Karin Moritz: „Nachdem bei einer ersten Abfrage ein großes Interesse der Eltern erkennbar war, war uns klar, dass wir uns mit dem Städtischen Sophie-Scholl-Gymnasium an der Ausweitung der städtischen Impfkampagne an den Schulen beteiligen wollen. Ich habe mich gefreut, dass dieses niedrigschwellige Angebot so schnell und so gut angenommen wurde und wir gleich in der zweiten Schulwoche als eine der ersten Schulen teilnehmen konnten.“

Die Münchner Schulen haben seit Beginn des Schuljahres die Möglichkeit, Termine für mobile Impfteams an ihren Einrichtungen zu vereinbaren. Sie müssen dafür mindestens 20 impfwillige Personen melden. Geimpft werden können sowohl Schüler*innen ab 12 Jahren als auch Eltern, Lehrkräfte und weitere Angehörige der Schulfamilie. Bei der Impfung von 12- bis 15-Jährigen ist jeweils die Anwesenheit eines/einer Sorgeberechtigten erforderlich. Aktuelle Informationen zu allen Impfangeboten bietet die Landeshauptstadt München unter www.muenchen.de/corona.