Mobile Planetariumsshow Universe on Tour ab 5.7. in München

„Universe on Tour“ stoppt vom 05. bis 09. Juli 2023 in München. Im Rahmen der bundesweiten Roadshow im Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum präsentieren das Bundesministerium für Bildung und Forschung und Münchner Forschungsinstitute in einem

75 m2 großen mobilen Planetarium aktuelle Themen im Bereich Astronomie und Astrophysik. Wer mitforschen will, kann beim Projekt Nachtlicht-BüHNE die Lichtverschmutzung in der Umgebung dokumentieren.

Das Planetarium wird ab dem 04. Juli auf dem Platz am Bavariapark aufgebaut und steht dann für die Öffentlichkeit bereit. Insgesamt bereist die Roadshow „Universe on Tour” von Mai bis September 15 Groß- und Kleinstädte, um Bürgerinnen und Bürger für Forschung im Weltraum zu begeistern. Die Tour wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023 – Unser Universum durchgeführt, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie von Wissenschaft im Dialog (WiD). Für die Umsetzung und inhaltliche Gestaltung von „Universe on Tour“ zeichnen die Stiftung Planetarium Berlin und die Astronomische Gesellschaft (AG) verantwortlich.

Im Planetariumszelt reisen die Besuchenden während einer 360-Grad-Planetariumsshow in die Tiefen des Weltalls. In einem Begleitzelt können die Gäste zudem eine Ausstellung zum Thema „Licht“ besuchen und herausfinden, was es über das Universum verrät und welche Rolle die Gravitationswellen spielen. Verschiedene Stationen informieren unter anderem über die Bedeutung von Licht für die Astronomie – von Radiowellen über das für uns sichtbare Licht der Sterne bis hin zur Gammastrahlung – und werfen einen Blick in die Kinderstuben von Sternen und Planeten. Forschende von den Max-Planck-Instituten für Physik, für extraterrestrische Physik und für Astrophysik, vom Exzellenzcluster ORIGINS, der Universitäts-Sternwarte München (LMU), der Europäischen Südsternwarte ESO und der Volkssternwarte München stellen darüber hinaus im Begleitzelt sowie in Abendvorträgen aktuelle Forschungsprojekte vor. Ein weiteres Highlight insbesondere für Familien gibt es am 08. Juli 2023: Der Tessloff Verlag lädt um 15.10 Uhr zur Lesung aus der Kinderbuchreihe „Der kleine Major Tom“ mit Dr. Bernd Flessner (Altersempfehlung: ab 7 Jahre) ins Planetariumszelt ein. Aufregende 360°-Welten entdecken können die Gäste zudem am 8. und 9. Juli mit Terra X und dem ZDF: Mit verschiedenen VR-Brillen fliegen sie am Terra X-Stand des ZDF neben dem Planetariumszelt zum Mars, sind live bei einem Gladiatorenwettkampf dabei oder tauchen in der Tiefsee. Darüber hinaus erfahren sie, wieviel Forschung in den Bildern steckt und wie sie entstehen.

Die Forschenden vor Ort stehen gern auf Anfrage für Interviews zur Verfügung. Der Eintritt zur Roadshow und zur Ausstellung ist frei, aus Platzgründen wird um Anmeldung gebeten.

Insbesondere an den Vormittagen sind Schulklassen ab der Jahrgangsstufe fünf herzlich eingeladen, das Planetarium zu besuchen, zu entdecken, wie Forschung funktioniert und den großen Fragen der Astrophysik nachzuspüren.

Öffnungszeiten des mobilen Planetariums in München:

05. bis 07. Juli: 09.00 – 22.00 Uhr I 08. Juli: 10.00 – 22.00 Uhr I 09. Juli: 10.00 – 18.00 Uhr