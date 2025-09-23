Großer Auftritt für kleine Flieger – Modellflugtage in der Flugwerft Schleißheim am Wochenende 27./28. September

Bei den Modellflugtagen des Luftsportverbands Bayern am kommenden Wochenende in der Flugwerft Schleißheim gibt’s auch ein Drohnen-Rennen – und ein umfangreiches Kinderprogramm.

In die Luft gehen am 27. und 28. September alle Arten von Modellflugzeugen: Motorflieger, Jets, Segelflugzeuge und Hubschrauber. Und rasant wird’s auch: Drohnen-Piloten werden auf einem anspruchsvollen Parcours Rennen austragen – und dabei Fluggeschwindigkeiten von zu 100 km/h erreichen. Dazu kommt ein großer Modellbau-Flohmarkt am Samstag ab 9 Uhr. An beiden Tagen können im Kinderprogramm Flieger und Raketen gebastelt werden – und man kann auch lernen, warum Flugzeuge überhaupt fliegen. Kinder ab zehn Jahren können zu bestimmten Uhrzeiten an beiden Tagen auch selbst ein Modellflugzeug steuern – unter Anleitung eines erfahrenen Piloten. Und schließlich bekommen Einsteiger auch alle Informationen, was Modell-Piloten in spe beachten müssen.

Los geht’s an beiden Tagen um 10 Uhr – die Flugwerft öffnet wie gewohnt schon um 9 Uhr. Das Modellflugprogramm läuft an beiden Tagen bis zur Schließung der Flugwerft um 17 Uhr. Im Eintritt für die Flugwerft ist auch der Besuch der Modellflugtage enthalten. Einen Biergarten und ein Café gibt es auf dem Gelände der Flugwerft auch.

Zudem werden sich Mitglieder der 1990 gegründeten Künstlerpalette Unterschleißheim am 27. September unter dem Motto „Kunst trifft Luftfahrt“ vom Modellflug-Event bei der Motivwahl für Zeichnung und Malerei inspirieren lassen – ihnen darf dabei gern über die Schulter geschaut werden.