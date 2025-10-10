Modernisierungsmaßnahmen bei der U-Bahn: Einschränkungen bei U1/U2/U4/U5/U8

U4/U5: Einschränkungen im Spätverkehr ab 12.10.

U1/U2/U8: Brandschutz- und Instandhaltungsarbeiten

Die Stadtwerke München (SWM) setzen ab Oktober 2025 umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an mehreren U-Bahnhöfen um. Um Synergien zu nutzen und die Einschränkungen möglichst gering zu halten, werden die Maßnahmen gebündelt, wo das möglich ist. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss den U-Bahnbetrieb dennoch zeitweise einschränken.

U4/U5 ab 12.10. im Spätverkehr eingeschränkt

Ab diesem Wochenende werden am Hauptbahnhof Arbeiten zur Brandschutz­ertüchtigung sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Wände auf der oberen Bahnsteigebene (U4/U5) durchgeführt. Die Arbeiten finden teilweise während verlängerter nächtlicher Betriebsruhen statt. Die Linien U4 und U5 fahren von Sonntag, 12. Oktober bis vsl. Donnerstag, 6. November 2025 jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 22:30 Uhr bis Betriebsschluss wie folgt:

Die U4 fährt nur zwischen Arabellapark und Lehel. In Fahrtrichtung Arabellapark beginnt die U4 bereits am Odeonsplatz. Zwischen Lehel und Westendstraße fährt die U5.

Die U5 fährt zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus) nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Laimer Platz und Hauptbahnhof sowie Karlsplatz (Stachus) und Neuperlach Süd sind zusätzliche Züge im Einsatz und verdichten das Angebot.

U1/U2 ab November im Spätverkehr eingeschränkt

Von Anfang November 2025 bis voraussichtlich Ende November 2026 werden umfangreiche Brandschutzmaßnahmen auf der unteren Bahnsteigebene (U1/U2) umgesetzt, darunter der Einbau von Einhausungen, Rauchschürzen und Brandschutzverglasungen.

Die U1 und U2 fahren ab Sonntag, 9. November, bis vorerst 5. März jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 22:30 Uhr bis Betriebsschluss im 20-Minuten-Takt, da zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz nur ein Gleis zur Verfügung steht. Zwischen Dezember und Januar sind an drei Wochenenden keine Einschränkungen vorgesehen.

Arbeiten für Brandschutz und taktiles Leitsystem am Hohenzollernplatz

Im Schatten der Sperrungen im Spätverkehr am Hauptbahnhof werden im November außerdem Arbeiten zum Brandschutz am U-Bahnhof Hohenzollernplatz durchgeführt. Im Anschluss daran wird bis Ende Januar ohne Betriebseinschränkungen das taktile Leitsystem in der nächtlichen Betriebsruhe erneuert.

U2/U8: Kein Halt an der Theresienstraße und am Königsplatz an 6 Wochenenden

Ab Freitag, 24. Oktober, bis voraussichtlich 1. Dezember 2025 werden die Wände am U-Bahnhof Theresienstraße umfassend gereinigt und saniert. Dazu ist die U2 an sechs Wochenenden von Freitag, 24. Oktober, bis vsl. Sonntag, 30. November, jeweils von Freitag 22:30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz unterbrochen, die U8 eingeschränkt:

Die U2 fährt dann in den Abschnitten Feldmoching – Scheidplatz – Josephsplatz und Messestadt Ost – Sendlinger Tor – Hauptbahnhof. Den gesperrten Abschnitt können die Fahrgäste zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor mit der U3 umfahren. Fahrgäste für die zwischen Scheidplatz und Hauptbahnhof liegenden Bahnhöfe können auf die Tramlinien 27 und 28 ausweichen.

Die U8 fährt an den betroffenen Samstagen auf dem verkürzten Linienweg Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum. Zwischen Sendlinger Tor und Olympiazentrum können die Fahrgäste auf die U3 ausweichen.

Am Sonntag, 23. November, wird im Schatten der Sperrung die Stromversorgung des Stellwerks Harthof erneuert. Die U2 fährt daher von ca. 1 Uhr bis ca. 9 Uhr nur im Abschnitt Hauptbahnhof – Messestadt Ost. Im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz fahren ersatzweise Busse. Vom Scheidplatz kommen die Fahrgäste in Richtung Innenstadt mit der U3 bzw. der Tram 28.

Zusätzlich wurde seit Montag, 6. Oktober, eine größere Baustelleneinrichtungsfläche in der Augustenstraße eingerichtet. Aus diesem Grund ist die Augustenstraße derzeit noch für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ab Anfang Dezember wird die Einrichtung wieder abgebaut. Auch hierfür ist wieder eine ca. zweiwöchige Sperrung notwendig. In der Zwischenzeit bleibt die Fläche über den gesamten Zeitraum belegt, die Augustenstraße ist dann jedoch wieder einspurig befahrbar. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle bleibt zu jeder Zeit möglich. Geh- und Radwege sowie Zufahrten bleiben frei. Betroffen sind ausschließlich Fahrspuren und Parkplätze.

Ohne Einschränkungen: Neugestaltung am U-Bahnhof Maillingerstraße

Bereits seit Montag, 6. Oktober, werden außerdem noch bis voraussichtlich 12. Dezember 2025 die Hintergleiswände am U-Bahnhof Maillingerstraße ohne Betriebseinschränkungen in der nächtlichen Betriebsruhe neugestaltet.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen sowie auf der Sonderseite mvg.de/u2nord über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de.