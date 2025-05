Moin, München! – Der Hamburger Fischmarkt in München öffnet heute um 12 Uhr!

Wenn in der bayerischen Landeshauptstadt plötzlich der Duft von frisch gebratenem Flammlachs in der Luft liegt, Buddelschiffe glänzen und norddeutsche Klänge erklingen, dann ist es wieder so weit: Der Hamburger Fischmarkt ist zu Gast in München!

Vom 29. Mai bis 9. Juni 2025 verwandelt sich der Wittelsbacherplatz in ein Stück Hamburg – mit allem, was dazugehört: feinster Fisch, norddeutsche Lebensfreude, maritimes Entertainment und viel hanseatischer Charme.

‍Eröffnung am 29. Mai um 12 Uhr

Offiziell eröffnet wird das maritime Spektakel am heutigen Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt), um 12 Uhr durch:

Stadträtin Anja Berger , die das Startsignal für elf Tage voller Fischgenuss und Musik gibt,

Dr. Gabriele Weishäupl , legendäre ehemalige Wiesn-Chefin und frühere Leiterin des Münchner Tourismusamtes – sie war es, die den Fischmarkt einst nach München brachte,

sowie Klaus Moritz, Vizepräsident des Landesverbandes Ambulantes Gewerbe und der Schausteller Hamburg e.V.

Musikprogramm mit echten nordischen Perlen

Der Fischmarkt wäre kein echtes Erlebnis ohne seine musikalischen Glanzlichter – allen voran die singenden Meerjungfrauen, die mit Charme, Humor und ordentlich Stimme den Takt vorgeben:

29. & 30. Mai: Auftakt mit Nathalie Tineo , der musikalischen Meerjungfrau aus dem hohen Norden, die mit Soul, Pop und norddeutscher Herzlichkeit begeistert. Die Hamburger Sängerin bringt Stimmung aufs Deck – und sorgt dafür, dass niemand die Klischees der „kühlen Blonde“ ernst nimmt.

31. Mai & 1. Juni: Weiter geht’s mit Seemann Hannes Kröger , der eigentlich Andreas Bentin heißt – ein gebürtiger Bayer mit Herz für die See, der als charismatischer Seebär den Kurs übernimmt.

Ab 3. Juni bis einschließlich Pfingstmontag (9. Juni): Die Bühne gehört Uta Carina, der zweiten Meerjungfrau im Bunde. Mit verschiedenen Programmen sorgt sie für abwechslungsreiche Unterhaltung – vom Shanty bis zur Schlagershow mit nordischer Note.

⛵ Rahmenprogramm & Highlights

Der Hamburger Fischmarkt bietet aber nicht nur was für Ohr und Gaumen – auch fürs Auge gibt’s einiges zu entdecken:

7. & 8. Juni (Pfingstsamstag & -sonntag): Käpt’n Oliver Binikowski entführt Groß und Klein in die faszinierende Welt der Buddelschiffe. Ob maritimes Modell oder spannende Anekdote: Seine Präsentationen sind ein echtes Highlight für Familien und Technikbegeisterte.

Kulinarische Köstlichkeiten vom Kutter

Herzstück des Fischmarkts sind natürlich die kulinarischen Angebote. Die Smutjes an Bord – also die Küchenchefs der Marktbuden – sorgen für:

Herzhaften Flammlachs direkt vom offenen Feuer

Knusprige Fischbrötchen mit Matjes, Bismarck oder Backfisch

Feine Fischsalate & marinierte Köstlichkeiten

Frische Nordseekrabben und Schollenfilets

Kühl gezapftes friesisch-herbes Jever – das perfekte Begleitbier

Hier darf nach Herzenslust geschlemmt, genossen und entdeckt werden – ganz nach dem Motto: „Ein bisschen Fernweh für den Gaumen.“

Öffnungszeiten

Wittelsbacherplatz, München

29. Mai – 9. Juni 2025

Montag – Samstag: 10–22 Uhr

Sonntag: 11–22 Uhr

Fazit: Ein Fest für alle Sinne – mitten in München

Der Hamburger Fischmarkt bringt seit über 25 Jahren den Duft der Elbe und das Lebensgefühl der Küste nach München – mit einem liebevoll gestalteten Markt, echten nordischen Typen, handverlesenen Spezialitäten und einem Rahmenprogramm, das zwischen Seemannsgarn und musikalischem Glanz pendelt.

Und wer weiß – vielleicht läuft Ihnen ja beim Biss ins Fischbrötchen oder beim Mitschunkeln mit einer Meerjungfrau sogar Ihre persönliche Klabauterliebe über den Weg … Der Klabautermann jedenfalls, der weiß es schon – verrät’s aber nicht.

Also: Segel setzen, Hunger mitbringen – und Kurs auf den Wittelsbacherplatz nehmen!