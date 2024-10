Mondscheinexpress – Ein Winterfestival am Bahnwärter Thiel | 21.11. – 23.12.2024

In der kalten Winterzeit, vom 21.11. – 23.12.2024, verwandelt sich das komplette Gelände des Bahnwärter Thiel auch dieses Jahr wieder in einen bahntastischen Weihnachtsrummel! Über die Flanierstraße im Atelierpark, mit ihren zahlreichen Ateliers und Werkstätten, in denen Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen verschiedenster Fasson ihre Arbeiten und vielerlei Kuriositäten bieten, vorbei an duftenden Leckereien, raren Schätzen, lauschig warmen Zelten und Feuerstellen sowie leckeren Bio-Glühweinständen, gelangt man auf den verwunschenen Marktplatz, der in ein Lichtermeer getaucht wird und auf dessen Kleinkunstbühne tägliche Konzerte einen Ort der Entfaltung finden.

Im Anschluss laden wir euch herzlich auf unser Veranstaltungsgelände mit Club zu kunterbuntem Abendprogramm ein, von Comedy-Abenden, Poetry Slams, Flohmärkten, Live-Konzerten bis zu Club-Nächten (selbstverständlich).

* Öffnungszeiten *

Mo-Fr, 17-22 Uhr

Sa-So, 13-22 Uhr

* Eintritt frei *

Infos unter www.bahnwaerterthiel.de

