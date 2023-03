Monica Lochner-Fischer bekommt ihre eigene Straße in München

Monica Lochner-Fischer, ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags und SPD-Politikerin, bekommt in München ihre eigene Straße. Das hat der Kommunalausschuss des Stadtrates heute auf Initiative der SPD/Volt-Fraktion beschlossen.

Monica Lochner-Fischer war eine engagierte Frau, die sich bereits seit ihrem 16. Lebensjahr aktiv in der SPD und insbesondere für die Rechte der Frauen eingesetzt hat. Von 1991 bis 2008 war sie Mitglied im Bayerischen Landtags und zwölf Jahre lang als Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Bayern tätig. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz erhielt sie den Bayerischen Verdienstorden und die Bayerische Verfassungsmedaille. Viel zu früh verstarb Monica Lochner-Fischer am 03. August 2012 im Alter von nur 60 Jahren in München.

Die Straße wird im Neubaugebiet auf dem Areal der ehemaligen Bayernkaserne und des östlich angrenzenden Gewerbegebiets in Neufreimann zu finden sein. Eine verdiente Würdigung für eine bemerkenswerte und starke Frau, die sich für ihre Überzeugungen und Ziele engagiert hat und die München nicht vergessen wird.

Dazu sagt Kathrin Abele, kommunalpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:„Wir setzen uns sehr für Frauen ein, die Großes und Außergewöhnliches geleistet haben. Die Straßenbenennung nach Monica Lochner-Fischer ist eine Ehrung und Wertschätzung für ihren großen Einsatz. In München wird diese Ehre weit mehr Männern als Frauen zuteil, deren Anteil an nach Personen benannten Straßen nur bei 11 Prozent liegt. Deshalb freut es uns als SPD/Volt-Fraktion umso mehr, dass durch unseren Vorschlag die Frauenquote auch hier verbessert wird.“