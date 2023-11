Monika Gruber und Roland Hefter machen eigene Weihnachtsshow im Radio

Für ganz besondere „Fröhliche Weihnachten“ sorgen Kult-Kabarettistin Monika Gruber und der Münchner Liedermacher Roland Hefter am ersten Adventsonntag.

Gemeinsam moderieren sie eine Weihnachtsshow beim neuen Münchner Radiosender 089Kult. Neben den größten Kult-Weihnachtshits, wie z.B. von Queen, Dean Martin oder Michael Bublé, gibt es auch einen Weihnachtshit, den die Beiden garantiert NICHT spielen wollen. Welcher das ist und warum, verraten sie in der Sendung.

Außerdem will Monika Gruber das Geheimnis lüften, was sie ab nächstem Jahr macht, wenn sie nicht mehr LIVE auf der Bühne stehen wird und Roland Hefter verrät, warum „Please Come Home To Tittenkofen“ ein neuer Weihnachtshit werden könnte.

Die Weihnachtsshow mit Monika Gruber und Roland Hefter läuft im Rahmen ihrer Sendereihe „Kulthits, Kaffee, Schädelweh“, die die beiden Kult-Stars jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf 089Kult ausstrahlen. Der neue Sender, der sich neben Kult-Hits auch im Besonderen den kulturellen Highlights in München und der Region widmet, ist auf DAB+ zu empfangen oder auch online unter 089Kult.de