Monika Gruber zur Ehrenfilserin ernannt – Ein glanzvoller Filserball 2025

Am 21. Februar 2025 war es wieder soweit: Der legendäre Filserball verwandelte die Münchner Faschingzeit in ein wahres Fest bayerischer Lebensfreude und Tradition. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „unbeschreiblich weiblich“ – ein Motto, das perfekt zur diesjährigen Ehrenfilserin passte: Monika Gruber.

Mit dieser besonderen Ehrung wurde die beliebte Kabarettistin als erste Frau in der Geschichte der Filser-Buam für ihre Verdienste um die bayerische Kultur ausgezeichnet. Bekannt für ihren scharfsinnigen Humor und ihre pointierten Auftritte, hat Monika Gruber es wie kaum eine andere geschafft, die Menschen mit ihrem einzigartigen Charme und Witz zu begeistern. Die Ehrung durch die Filser-Buam unterstreicht ihre herausragende Rolle in der bayerischen Kulturlandschaft.

Der Filserball, der jedes Jahr zahlreiche fesche Madln und Buam anzieht, bot auch 2025 wieder ein glamouröses Spektakel. Der exklusive Verein der Filser-Buam, dessen Mitgliederzahl traditionell auf 49 limitiert ist, wird von Christian Schottenhamel, dem Wirt des Paulaner am Nockherberg, präsidiert. Neben den prominenten Vereinsmitgliedern bereichern auch die Jungfilser sowie namhafte Ehrenfilser das traditionsreiche Ereignis.

Ein Highlight des Abends war die legendäre Filser Show, für die die Mitglieder wochenlang mit professionellen Coaches geprobt hatten. Unter dem Motto „unbeschreiblich weiblich“ sorgte die aufwendig inszenierte Darbietung für ausgelassene Stimmung und begeisterte das Publikum mit Humor, Charme und einer ordentlichen Portion weiblicher Power.

Der Filserball 2025 wird als eine rauschende Ballnacht in Erinnerung bleiben, in der bayerische Tradition, Witz und Lebensfreude in perfekter Harmonie zusammenkamen. Mit Monika Gruber als Ehrenfilserin wurde eine herausragende Persönlichkeit geehrt, die sich mit Herzblut für die bayerische Kultur einsetzt – eine würdige Preisträgerin für eine ganz besondere Auszeichnung.