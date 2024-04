MONSTER JAM ®Arena Tour am 27.04. & 28.04.2024 in der Olympiahalle München

Das. Ist. MONSTER JAM™! Das actionreichste Motorsporterlebnis für Familien auf der ganzen Welt kommt nach Deutschland. Zum 30-jährigen Jubiläum gibt es eine besondere Überraschung:

Erstmals sind neben den beliebten Monster Jam Trucks auch Marvel Monster Jam Trucks mit

auf der Piste! Der ultimative Mix aus Spannung, Ehrgeiz und Begeisterung auf vier Rädern

ist am 27. und 28. April 2024 in der Olympiahalle München zu erleben.

Größer geht’s nicht! 2024 dürfen sich die Besucher:innen auf die größte, atemberaubendste und beliebteste Monster Jam Truck Tour in Deutschland freuen. Die Weltklasse-Athleten von Monster Jam werden sich vor den Augen des Publikums in intensiven Wettkämpfen um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit messen. Für Begeisterung sorgen dabei die Monster Jam Fanlieblinge Grave Digger®, El Toro Loco® und Megalodon®. Doch damit nicht genug: Erstmals sind auch drei der beliebten Marvel Monster Jam Trucks zu erleben: Spider-Man, Iron Man und Thor treten gegen die Fanlieblinge um Grave Digger® an. Adrenalinjunkies jeden Alters können sich 2024 auf einen leidenschaftlichen Kampf um den Event-Titel in den Wettbewerbssparten Freestyle, Skills und Racing freuen. Auf der speziell errichteten Off-Road-Fahrbahn in den Arenen testen die Fahrer die Grenzen des Machbaren aus. Die Fans sind dabei Teil der Action, indem sie in Echtzeit per Smartphone über die Gewinner in der Skills-Challenge und dem Freestyle-Wettbewerb abstimmen.

Monster Jam-Fahrer:innen sind trainierte Weltklasse-Athlet:innen, die über eine außerordentliche körperliche Stärke verfügen und über Nerven wie Drahtseile. Ihnen gelingt es scheinbar mühelos, die rund fünfeinhalb Tonnen schweren Maschinen zu steuern und dabei Rückwärtssaltos und vertikale Zweiradmanöver auszuführen sowie mit Geschwindigkeiten von gut 110km/h atemberaubende Motorsport-Action zu präsentieren. Für den Extra-Kick Adrenalin sorgen darüber hinaus die sagenhafte Geschwindigkeit, technische Tricks und beeindruckende Sprünge der FMX Freestyle Motocross-Fahrer, die scheinbar Unmögliches auf zwei Rädern zaubern. Aber auch vor der Show ist schon für Action gesorgt: Im Rahmen der Monster Jam Pit Party haben die Zuschauer:innen jeweils ab 10:30 Uhr die einmalige Möglichkeit, den Trucks nahe zu kommen, Lieblingsfahrer zu treffen, Selfies zu machen und Autogramme zu ergattern. Tickets für die Pit

Party sind nur in einer limitierten Anzahl und einzig in Verbindung mit einem Ticket für die jeweilige 13 Uhr-Show erhältlich.

München-Termine:

Samstag, 27.04.2024 – 13 Uhr & 19 Uhr

Sonntag, 28.04.2024 – 13 Uhr

Olympiahalle München

Karten für die Monster Jam Shows und für die Monster Jam Pit Party gibt auf

www.muenchenticket.de und den bekannten Vorverkaufsstellen.