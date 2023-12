Auf dem Weg nach oben: Montez kommt mit seiner „Liebe in Gefahr“-aufs Tollwood Sommerfestival. Am 10. Juli 2024 bringt der Sänger und Rapper seine gefühlvollen Texte auf die Bühne der Musik-Arena. Platinveredelte Singles, Alben in den Top 10 und Songs, die das Herz berühren: Montez verarbeitet mit seinen Songs alles, was er erlebt. Und seine Fans fühlen mit. Jetzt Tickets sichern!

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Tickets >>