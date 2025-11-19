Moosach: Busumleitungen wegen Bombenentschärfung

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe am Rande des Westfriedhofs werden am Sonntag, 23. November, mehrere Straßen im Umkreis des Fundorts gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher ab 5:30 Uhr bis zur Aufhebung der Sperrung die Tram 20 vorzeitig am Westfriedhof wenden sowie ab 6 Uhr mehrere Buslinien im betroffenen Gebiet umleiten:

Der Bus 51 wird zwischen Dall’Armistraße und Warschauer Straße umgeleitet. Die Haltestellen In den Kirschen bis Skagerrakstraße sowie in Richtung Moosach Bf. die Haltestelle Maria-Ward-Straße entfallen. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen Botanischer Garten und Amalienburgstraße angefahren.

Der Bus 143 wird zwischen Lustheimstraße und Olympia Einkaufszentrum umgeleitet. Die Haltestellen Botanischer Garten bis Georg-Brauchle-Ring entfallen. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen Warschauer Straße, Baubergerstraße, Pelkovenstraße, Moosacher St.-Martins-Platz und Claudiusplatz angefahren.

Die Buslinien 164 und 165 enden vorzeitig an der Skagerrakstraße und wenden an der Haltestelle Moosach Bf. Die Haltestellen Nederlinger Straße bis Westfriedhof entfallen.

Die MVG stellt acht Gelenkbusse zur Evakuierung der Anwohner zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auf mvg.de/evakuierung und in der App MVGO. Vor Ort werden die Fahrgäste und Anwohner außerdem mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen informiert.