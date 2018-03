Moosach: Nach schwerem Bandendiebstahl aus Wettannahmestelle festgenommen

Am Dienstag, 27.03.2018, gegen 01.25 Uhr, stellte ein 33-jähriger Münchner zunächst zwei Personen auf einem Parkplatz im Bereich der Dachauer Straße fest. Als er kurz darauf das Klirren einer Glasscheibe vernahm, verständigte er umgehend über den Polizeinotruf 110 die Polizei.

Die kurz darauf eintreffende Streife konnte beobachten, wie zwei Personen beim Anblick des Dienstfahrzeugs über einen angrenzenden Zaun auf das Nachbargelände zu klettern versuchten. Eine weitere noch unbekannte Person hatte sich bereits vor Anwesenheit der Polizei vermutlich mit einem Fahrzeug entfernt.

Die Beamten konnten jedoch mehrere bereits mit Zigaretten gefüllte und vor einem Lebensmitteleinzelhandel abgestellte Reisetaschen auffinden. Diese standen offenbar zum Abtransport bereit.

Die zunächst flüchtenden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 33 Jahren wurden daraufhin festgenommen und durchsucht. Dabei konnte in deren Jackentaschen eine größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen offenbar ein größeres Loch in die Glasscheibe zum im Lebensmittelmarkt befindlichen Lottoladen getreten hatten und so in das Geschäft gelangt sind. Dort wurde eine größere Menge an Zigaretten und das Bargeld aus der Kasse entwendet.

Die beiden Festgenommenen wurden dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.