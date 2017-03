Moosach: Sexuelle Belästigung durch angeblichen Paketzusteller

München, 31.03.2017. Eine 41-jährige Münchnerin befand sich am Donnerstag, 30.03.2017, gegen 14.45 Uhr, alleine in ihrer Wohnung in der Nähe der Brieger Straße.

An der Haustür klingelte ein Mann, der sich als Paketzusteller ausgab. Als er die Wohnung erreicht hatte, schubste er die 41-Jährige unvermittelt nach hinten und griff ihr dabei an die Brust. Anschließend küsste er sie und berührte sie weiter gegen ihren Willen. Nachdem sich die Frau wehrte, ließ der Angreifer schließlich von ihr ab und entfernte sich. Sie verständigte über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 45 Jahre alt, dicke Figur, dunkelhäutig, schwarz/braune, kurze Haare, fränkischer Dialekt, bekleidet mit einem hellblau/weißen Langarmhemd und blauen Jeans. Er nannte sich „Markus“. Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.