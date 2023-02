Moosach: Streit führt zur Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 02:00 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin eines Hotels im Bereich Moosach beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass es in einem der Zimmer einen lautstarken Streit gebe und polizeiliche Hilfe benötigt sei. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München, die sich lautstark im Zimmer stritten. Während die Polizeibeamten mit beiden sprachen, fiel diesen eine große Tüte mit mehreren Wertgegenständen im Zimmer auf. Einen Eigentumsnachweis für diese Gegenstände konnte der 20-Jährige nicht erbringen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen bezüglich der Wertgegenstände ergaben sich Anhaltspunkte, dass es sich um Stehlgut eines Wohnungseinbruches handelt. Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Sonntag, 19.02.2023, einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.