Moosach: Versuchte Vergewaltigung einer Rollstuhlfahrerin

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 23:10 Uhr, sprach eine 44-jährige Rollstuhlfahrerin mit

Wohnsitz in München einen ihr unbekannten Mann an und bat diesen, sie in Richtung der

U-Bahnstation Moosacher Straße zu schieben, um schneller dem drohenden Gewitter zu

entkommen.

Dieser schob sie jedoch in eine dunkle Hofeinfahrt und fing an sexuelle Handlungen gegen

den Willen der 44-Jährigen durchzuführen. Trotz körperlicher Behinderung gelang es der

44-Jährigen sich gegen den Angriff erfolgreich zu wehren und konnte den Täter in die

Flucht schlagen.

Auf der Suche nach Hilfe traf die 44-Jährige auf zwei Passanten, die den Polizeinotruf 110

verständigten. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung ergaben keine Hinweise auf den Täter. Die Rollstuhlfahrerin blieb durch den Übergriff unverletzt und konnte kurze Zeit

später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gebracht werden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.