Moosach: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Freitag, 20.01.2023 kam es in Moosach zu einem versuchten und zu einem vollendeten Einbruch in Einfamilienhäuser.

Fall 1:

Gegen 18:05 Uhr befand sich ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München im Obergeschoss seines Einfamilienhauses in Moosach. Da der 44-Jährige verdächtige Geräusche hörte, begab er sich zum Balkon, um nach der Ursache der Geräusche zu schauen. Als er das Licht vor dem Balkon anmachte, bemerkte er außerhalb der Balkontür einen unbekannten Mann, der die Tür aufhebeln wollte.

In dem Moment, als der Täter den 44-Jährigen bemerkte, sprang er vom Balkon und flüchtete vom Anwesen. Daraufhin verständigte der 44-Jährige die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Fall 2:

Ebenfalls am Freitag, 20.01.2023, meldete sich eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München, gegen 20:00 Uhr, beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass in ihrem Haus eingebrochen und Wertgegenstände entwendet worden seien.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangte ein unbekannter Täter in das Obergeschoss des Hauses. Dazu brach er mit einem Werkzeug ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dieses wurde nach Stehlgut durchsucht, wobei der Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendete.

Die polizeilichen Ermittlungen zu beiden Fällen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 20.01.2023, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, im Bereich der Dachauer Straße, Donauwörther Straße, Eininger Straße und Eckehartstraße (Fall1) und im Bereich Schweidnitzer Straße, Waldhornstraße, Brieger Straße und Theodor-Lipps-Straße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.