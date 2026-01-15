Motivwettbewerb zum Oktoberfest 2626 gestartet

Am Donnerstag, 15. Januar, um 8 Uhr startete auf dem Stadtportal muenchen.de das Online-Voting für das offizielle Motiv der Stadt zum Oktoberfest 2026. Bis Sonntag, 25. Januar, 24 Uhr, haben alle Interessierten die Möglichkeit, für ihre persönlichen Lieblingsmotive abzustimmen. Alles, was benötigt wird, ist eine E-Mail-Adresse. Die Abstimmung ist abrufbar unter https://motivwettbewerb.muenchen.de/voting.

Es wurden 129 Entwürfe eingereicht, von denen 89 gültige Vorschläge für das Voting zugelassen wurden. Die ersten 30 aus dem Voting werden einer Jury vorgelegt, die daraus das offizielle Motiv 2026 auswählen wird. Mit ihm macht die Stadt das traditionsreiche Volksfest analog und digital weltweit bekannt. Das preisgekrönte Motiv für das Oktoberfest wird im Internet, in den sozialen Medien, auf Lizenzartikeln und Plakaten zu sehen sein. Zusätzlich wird es den offiziellen Serienmaßkrug zieren, der damit die 1978 begonnene Reihe von begehrten Sammlerkrügen fortsetzt. Unter allen Teilnehmenden an der Onlineabstimmung werden für den 3. Oktober zwei Mal fünf Plätze in der Stadtratsboxe in der Festhalle Schottenhamel verlost – inklusive eines Hendl- und eines Biergutscheins pro Person. Zusätzlich gibt es fünf offizielle Oktoberfest™ Sammlerkrüge mit dem neuen Motiv zu gewinnen.

Der Motivwettbewerb zum Oktoberfest wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München in Kooperation mit dem offiziellen Stadtportal muenchen.de ausgeschrieben. Seit 1952 veranstaltet die Stadt diesen Wettbewerb jährlich.