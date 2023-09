Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gefährdet mehrere Fußgänger

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 21:15 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad Suzuki auf der Hohenzollernstraße stadtauswärts. Er sollte auf Höhe der Hohenzollernstraße Ecke Belgradstraße durch eine uniformierte Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden, da er zuvor mehrfach mit übermäßigem Lärm aufgefallen war.

Dieser Kontrolle entzog sich der 27-Jährige indem er nach rechts in die Belgradstraße abbog und sein Kraftrad beschleunigte. An einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf Höhe Belgradstraße / Herzogstraße fuhr er zunächst auf der Belgradstraße in den Begegnungsverkehr und bog von dort nach rechts in die Herzogstraße ab.

Die eingesetzten Polizeibeamten fuhren mit Sonder- und Wegerechten dem 27-Jährigen nach. An der Herzogstraße Ecke Viktoriastraße fuhr der 27-Jährige auf den Gehweg, bremste etwas ab, fuhr jedoch auf dem Gehweg weiter. Auf Höhe der Herzogstraße Ecke Bismarckstraße befanden sich mehrere Passanten auf dem Gehweg, welche zur Seite springen mussten. Im Anschluss bog der 27-Jährige vom Gehweg der Herzogstraße nach rechts in die Bismarckstraße ab und fuhr dort direkt über den Gehweg weiter in Richtung Kaiserplatz.

Da es sich bei der Bismarckstraße um eine Einbahnstraße handelt und Begegnungsverkehr kam, konnte sich der Kraftradfahrer zunächst weiterhin der Kontrolle entziehen. Der 27-Jährige konnte schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Motorrad wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten.

Den 27-jährigen Kraftradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.