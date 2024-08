Motorroller brennt in Tiefgarage – Berg am Laim

Echardinger Straße – In der Nacht ist ein Motorroller in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftskomplexes ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Sowohl die automatische Brandmeldeanlage als auch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten den Brand in der Tiefgarage gemeldet. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte diese Meldung bestätigen. Auf der Straße vor der Abfahrt war deutlich dichter, schwarzer Rauch zu erkennen.

Ein Stoßtrupp, bestehend aus fünf Einsatzkräften unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet, begab sich in die Tiefgarage. In unmittelbarer Nähe zur Rampe brannte ein Moped lichterloh. Dieses konnte in wenigen Minuten abgelöscht werden.

Wesentlich aufwendiger gestaltete sich dann aber die Entrauchung der weitläufigen, verwinkelten Tiefgarage. Mit vier Hochleistungslüftern war die Feuerwehr rund eine Stunde beschäftigt, ehe der Rauch vollständig aus dem Bauwerk gedrückt war. Da alle Treppenhäuser zu den Wohnungen rauchfrei geblieben waren, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Räumlichkeiten bleiben. Es bestand keine Gefahr. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.