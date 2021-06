MOTORWORLD Buchpreis 2021: Das sind die besten Autobücher

Auch in diesem Jahr hat die Motorworld Group die besten Autobücher des Jahres mit dem „Motorworld Buchpreis 2021“ ausgezeichnet. Die Sieger wurden am gestrigen Dienstag im Rahmen einer Preisverleihung in der neu eröffneten Motorworld München geehrt.



Unter der Leitung des Motorjournalisten Jürgen Lewandowski hat im Vorfeld eine achtköpfige Jury aus rund 50 Einreichungen die besten Bücher des Jahres in den Kategorien „Markenbuch“, „Biografie“, „Motorsport“, „Gestaltung“ und „Firmenbiografie“ gewählt. Zusätzlich wurden in diesem Jahr auch wieder fünf Sonderpreise bestimmt.



Mit dem renommierten Preis wird die Arbeit der Autoren, die Kreativität der Buchgestalter und das Engagement der Verleger von Autobüchern gewürdigt. „Es ist erfreulich, dass die Jury auch in einem von der Pandemie geprägten schwierigen Jahr derart viele interessante Bücher sehen und beurteilen konnte“, so Jürgen Lewandowski. „Es waren auch dieses Mal wieder zahlreiche preiswürdige Einsendungen dabei.“

Die Preisträger im Überblick:

Kategorie „Markenbuch“

1. Platz: Simon Kidston: Lamborghini Miura

Ehrenpreis: Dirk-Michael Conradt: Audi Quattro, Delius Klasing Verlag

Ehrenpreis: Roger Crathorne / Matthias Pfannmüller / Boris Schmidt: Der neue

Land Rover Defender, Delius Klasing Verlag

Land Rover Defender, Delius Klasing Verlag Ehrenpreis: Thomas Cortesi / Michaël Levivier: BULLI Fahren. Fühlen. Leben.,

GeraNova Bruckmann Verlagshaus



Kategorie „Biografie“

1. Platz: Dr. Erich Glavitza: Jochen Rindt – Ikone mit verborgenen Tiefen,

McKlein Publishing

McKlein Publishing Ehrenpreis: Harry Niemann: Paul Daimler, Paul Pietsch Verlage

Ehrenpreis: Christian Geistdörfer: Meine 4 Rallye Monte Carlo-Siege, Delius

Klasing Verlag

Klasing Verlag Ehrenpreis: Edi Wyss: The Swiss Wiz, McKlein Publishing



Kategorie „Motorsport“

1. Platz: Ferdi Porsche / Vinzenz Greger: GP Ice Race, Delius Klasing Verlag

Ehrenpreis: Jörg-Thomas Födisch / Rainer Rossbach / Nils Ruwisch: Grand Prix

1961-1965 – Die Jahre der 1,5-Liter-Formel 1, McKlein Publishing



Kategorie „Gestaltung“

1. Platz: Horst H. Baumann: Lichtjahre, Delius Klasing Verlag

Ehrenpreis: Pieter Ryckaert: Garage Rock, WAFT-Verlag

Ehrenpreis: Franziska Jostock / Ted Gushue / Thomas Walk: Type 7 / Vol. 2, Delius Klasing Verlag



Kategorie „Firmenbiografie“

1. Platz: Škoda Auto a.s: Škoda Auto Chronik 1895 – 2018



Kategorie „Sonderpreise“

Frank Kayser: The R Book, Frank Kayser Verlag

Stefan Bogner / Jan Karl Baedeker: Porsche Unseen – Design Studies, Delius

Klasing Verlag

Klasing Verlag Michael Kliebenstein: Superfinds, Porter Press International

Dieter Klein: Lost Wheels, teNeues Verlag

Christian Sumi: The Goddess – La Déesse, Lars Müller Publishers

Der MOTORWORLD Buchpreis

Seit nahezu 20 Jahren würdigt der Autobuchpreis die besten Werke rund um die Themen Automobil und Mobilität. Ins Leben gerufen hat ihn Jürgen Lewandowski, Motorjournalist, Automobil-Historiker und Buchautor. In der Vergangenheit haben verschiedene Medien und Institutionen die Auszeichnung vergeben. Seit vier Jahren ist die Motorworld Group als Veranstalter involviert. In diesem Jahr war sie zum dritten Mal Hauptveranstalter der Preisverleihung.



Der Jury für den Motorworld Buchpreis 2021 gehörten an: Jürgen Lewandowksi (Jury-Vorsitz) und Mark N. Backé (Direktor Grand Basel), Frank Marrenbach (CEO Althoff Hotelgruppe), Vittorio Strosek (Inhaber Vittorio Strosek Autodesign), Michael Stoschek (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG), Dr. Andreas Kaufmann (Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG), Georg Schaeffler (Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG) und Ferdinand Porsche (Geschäftsführer Greger Porsche Classic Cars).