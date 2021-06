MOTORWORLD München: Neuer Treffpunkt der Mobilität

„Die lebendige und dynamische Metropole München, eine über 100 Jahre alte historische Industriearchitektur und eine große Portion mobiler Leidenschaft sind die Zutaten der neuen Motorworld“, so Andreas Dünkel, Vorsitzender der Motorworld Group. „Unsere Mitarbeiter und Partner, alle am Bau Beteiligten und die gesamte Motorworld-Family haben in den vergangenen Jahren Großartiges geleistet: Gemeinsam haben wir getüftelt, geplant, entwickelt, gebaut, vermarktet, vermietet, PS auf die Straße gebracht und viele Stunden am Erfolg der Motorworld München gearbeitet. Immer im Blick: Der Moment der Eröffnung. Nun ist er gekommen. Die Motorworld München ist am Start. Leider hat die Pandemie einen Strich durch die Planung gemacht. Eine große Eröffnungsveranstaltung war bislang noch nicht möglich. Die Türen der Motorworld München sind geöffnet, aber gefeiert wird später. Wir freuen uns darauf, im Rahmen der Möglichkeiten Petrol Heads, Car Guys, Biker, Oldtimer-Freunde, Kulturliebhaber, Lifestyle-Fans und alle Interessierten aus München, Deutschland und der Welt zu begrüßen.“