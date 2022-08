MOTORWORLD München: Oldtimer-Sonntags-Frühstück

Sonderschau „75 Jahre Ferrari“ und weitere Events für Petrolheads

Auf dem Eventkalender der Motorworld München stehen in den nächsten Monaten spannende Events für Automobil- und Motorradfreunde. Los geht es am kommenden Wochenende mit einem Oldtimer-Sonntags-Frühstück. Ein italienisches Wochenende mit Ferrari-Sonderausstellung, der Motortreff Saisonabschluss und eine Modellautobörse folgen.

Am kommenden Sonntag, 4. September 2022, findet von 9 bis 14 Uhr

das Oldtimer-Sonntags-Frühstück statt – ein MUSS für alle Oldtimer-Liebhaber in der bayerischen Hauptstadt und aus der Region. Sechs Gastronomie-Betriebe bieten Frühstück und gleichzeitig den Blick auf historisch wertvolles Kulturgut, wenn Fahrzeuge des „Rollenden Museums München e.V.“ mit Gästen durch die historische Lokhalle rollen und dabei einen Ausblick auf die Lange Nacht der Münchner Museen geben.



Wer mehr über die Motorworld München erfahren möchte, nimmt zwischen 11 und 14 Uhr an einer Führung teil. Zudem ist der Carrera-Showroom geöffnet, in dem zwei Rennbahnen – eine Carrera DIGITAL 132 und eine DIGITAL 124 – Fahrspaß pur garantieren. Auf den westlichen Parkflächen dürfen Classic Cars ab 30 Jahren kostenlos parken (solange Parkplätze vorhanden). Der Eintritt ist frei.



Italienisches Wochenende mit Sonderschau „75 Jahre Ferrari“



Automarken aus der großen Automobilnation Italien stehen am 10. und 11. September 2022 im Mittelpunkt, wenn die Motorworld München zum „Italienischen Wochenende“ einlädt. Das Highlight des Events ist die Sonderausstellung „75 Jahre Ferrari“. Fans der italienischen Premium-Marke erwarten zwanzig sehr exklusive Ferrari-Exponate, organisiert von Autohaus Blöchl und der Motorworld.



Das „Italienische Wochenende“ findet samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr statt, willkommen sind klassische und neue Fahrzeuge. Besucher mit italienischen Fabrikaten dürfen sich bei einer Durchfahrt durch die Lokhalle dem Publikum präsentieren und parken kostenfrei (solange Parkplätze verfügbar). Kulinarisch lässt sich Italien u.a. im MOTORWORLD Inn, im BACiO della Mamma oder beim Caffè Pol erleben.

Motortreff Saisonabschluss und Modellautobörse



Zum großen Motortreff Saisonabschluss begrüßt die Motorworld München dann am 23. Oktober 2022 von 10 bis 16 Uhr Automobil- und Motorradenthusiasten mit ihren Supercars, Old- und Youngtimern und Bikes sowie alle, die sich diesen spektakulären Treff nicht entgehen lassen möchten.



Fahrzeuge in kleinerem Format gibt es am 11. Dezember 2022 auf der

Motorworld Modellautobörse, die im Dampfdom, dem großen Eventsaal in der Lokhalle, stattfindet.



Eine Übersicht und Informationen zu allen Veranstaltungen finden Interessierte auf www.motorworld.de