„Move for Solidarity Day“ im Olympiapark

Mit den European Championships 2022 empfängt die Landeshauptstadt im August das größte Sportevent seit den Olympischen Spielen 1972.

Angesichts der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine möchte das Lokale Organisationskomitee der European Championships die Kraft des Sports nutzen, um gemeinsame Solidarität zu zeigen. Dazu wird am Sonntag, 3. April, 10 bis 16 Uhr, am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark der „Move for Solidarity Day“ organisiert. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Count & Last“ wird dies in Kooperation mit der Münchner Sportjugend und dem Bayerischen Landes-Sportverband umgesetzt. Vor Ort bieten Vereine, Verbände sowie weitere Organisationen ein integratives Sportprogramm zum Ausprobieren an. Dieses Sportfestival richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Gebieten, die in München angekommen sind. Gleichzeitig sind natürlich alle Kinder, Jugendliche und Interessierte willkommen. Neben einem sportlichen Mitmachprogramm werden Musiker*innen den Akti-

onstag im Olympiapark umrahmen.

Weitere Infos folgen unter http://www.munich2022.com.