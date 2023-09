“MUC”-Kennzeichen kommt!

Verkehrsministerium bekommt Genehmigung von Bund für zusätzliches Nummernschild für München

Bundesverkehrsministerium genehmigt Antrag aus Bayern

Bald „MUC“ für Lkw, Autos, Motorräder und sonstige Krafträder in der Landeshauptstadt möglich

Bernreiter: „Haben gerne unterstützt“

Jetzt ist es amtlich: Die Landeshauptstadt München bekommt ein weiteres Autokennzeichen. Das Bayerische Verkehrsministerium hat die Genehmigung des Bundes erhalten, dass München das neue Autokennzeichen „MUC“ einzuführen darf. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter : „Wir haben die Landeshauptstadt hier gerne unterstützt, denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand und es war nötig zu handeln, bevor keine freien Kennzeichen mehr zur Verfügung stehen. Ich habe die gute Nachricht bereits an die Landeshauptstadt weitergegeben.“

In der Landeshauptstadt München gibt es rund 760.000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis München rund 240.000 (jeweils zum 1. Januar 2023). Momentan teilen sich die Zulassungsbehörden der Landeshauptstadt München und des Landkreises München das Kennzeichen „M“. Der Freistaat Bayern hat deshalb gemäß § 9 Absatz 3 Satz 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung beantragt, dem Verwaltungsbezirk „München Stadt“ ein zusätzliches Unterscheidungszeichen zuzuteilen. Diesem Antrag hat das Bundesverkehrsministerium nun zugestimmt. In Zukunft könnten Lkw, Autos, Motorräder und sonstige Krafträder, die in der Landeshauptstadt zugelassen sind, somit sowohl das Kennzeichen „M“, als auch das Kennzeichen „MUC“ tragen.

Bei der Landeshauptstadt können nun die erforderlichen Anpassungen der Software vorgenommen werden. Die Münchnerinnen und Münchner dürften also noch im Laufe des Jahres ihr neues Kennzeichen auch tatsächlich verwenden können.