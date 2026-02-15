Mülltonnenhaus in Ramersdorf in Brand

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Brand an einem Mülltonnenhaus in Ramersdorf. Als angrenzende Bewohner den Brand bemerkten, verständigten sie umgehend den Feuerwehrnotruf 112.

Vor Ort konnte das in Vollbrand stehende Mülltonnenhaus festgestellt werden. Durch die hohe Hitzeentwicklung waren zudem Knallgeräusche wahrnehmbar und mehrere Scheiben der angrenzenden Wohnhäuser zerbarsten.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und damit ein Umgreifen der Flammen verhindern.

Nach den Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr den Brandort ab, da eine mögliche Einsturzgefahr des Mülltonnenhauses nicht ausgeschlossen werden konnte.

Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Betrages. Es wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße, Rimstinger Straße und Trostberger Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.