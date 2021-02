München: 7-Tage-Inzidenz unter 50

Erstmals seit über einem Vierteljahr meldet das RKI heute für München mit 48,0 wieder einen 7-Tage-Inzidenzwert unter 50. Zuletzt war das mit damals 48,6 am 11. Oktober vergangenen Jahres der Fall gewesen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass damit auch Lockerungen der Corona-Regeln gelten. Denn nach der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung können Lockerungen frühestens in Betracht kommen, wenn der Inzidenzwert von 50 bei weiter sinkender Tendenz mindestens 7 Tage in Folge nicht überschritten wurde.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Erst einmal ist es sehr erfreulich, dass wir heute wieder einen Inzidenzwert von unter 50 in München erreicht haben. Ich bedanke mich vor allem bei den Münchnerinnen und Münchnern, die ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir das Infektionsgeschehen über die letzten Wochen deutlich verringern konnten. Ich hoffe natürlich, dass sich die gute Entwicklung weiter fortsetzt. Nach der derzeitigen Verordnungslage muss der Wert von 50 an 7 aufeinanderfolgenden Tagen erreicht oder unterschritten sein, um gegebenenfalls Lockerungen zu verfügen. Dies darf nur im Einvernehmen mit dem Freistaat passieren. Deshalb habe ich heute mit dem Ministerpräsidenten telefoniert und vereinbart, dass wir die weitere Entwicklung abwarten und uns vor der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche noch einmal besprechen, um die Entwicklung aus Münchner Sicht in die Konferenz einbringen zu können. Aus diesem Grund ist es heute zu früh, über einzelne Maßnahmen zu spekulieren. Über die aktuelle Infektionslage und die möglichen Maßnahmen berate ich mich mehrfach in der Woche mit meinen Fachleuten.“

Update 04.02.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle in München