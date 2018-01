München Altstadt: Zeugin beobachtet Einbruch über Handy-App

Bereits am Sonntag, 28.01.2018, gegen 18.30 Uhr, konnte eine Ärztin über eine App für Einbruchsalarme auf ihrem Mobiltelefon beobachten, wie sich eine ihr unbekannte Personen in den Räumlichkeiten ihrer Praxis in der Innenstadt aufhielt. Sie verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger beim fluchtartigen Verlassen des Anwesens noch im Treppenhaus durch Zivilbeamte der zuständigen Innenstadtinspektion widerstandslos festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung konnte in der Jacke des 48-Jährigen eine aus der Praxis stammende W-LAN Kamera aufgefunden werden. Da der 48-Jährige über einen festen Wohnsitz verfügt, musste er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Gegen ihn wird wegen eines besonders schweren Diebstahls aus einem Dienst- und Büroraum ermittelt.