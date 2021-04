München: AstraZeneca-Sonderaktion „Impfen 60+“ bereits ausgebucht

Im Rahmen einer Sonderaktion konnten sich Münchner*innen über 60 Jahre kurzfristig für insgesamt 6.000 Impftermine mit AstraZeneca im ISAR Klinikum anmelden. Die ersten sechs Tage der Impfaktion waren bereits am Freitagmittag, wenige Stunden nach Anmeldestart, ausgebucht, die restlichen Impftermine für die beiden letzten Aktionstage konnten dann bis Samstagmittag vergeben werden. Die AstraZenenca-Sonderaktion „Impfen 60+“ läuft von Samstag, 24. April, bis einschließlich Samstag, 1. Mai.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Ich freue mich sehr, dass unsere Sonderaktion auf eine so große Nachfrage stößt. Das beweist, dass die Münchnerinnen und Münchner eine große Impfbereitschaft haben. Dass wir bisher noch nicht mehr Personen impfen konnten, liegt einzig am begrenzten Angebot an Impfstoffen. Ich hoffe sehr, dass wir bald mehr Impfdosen geliefert bekommen. Allein im Impfzentrum Riem können wir jeden Tag bis zu 7.000 Menschen impfen, hinzu kommt das Angebot der Hausärzte.“

Die 6.000 AstraZeneca-Dosen konnten im Impfzentrum Riem nicht mehr verimpft werden, nachdem die Erstimpfungen mit dem Vakzin in den Impfzentren ab Montag, 19. April, auf Wunsch des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege beendet wurden.