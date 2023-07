München bewirbt sich um das Internationale Deutsche Turnfest 2029

Der Sportausschuss des Münchner Stadtrats hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass sich München um die Ausrichtung des Internationalen Deutschen Turnfests im Jahr 2029 bewirbt. Die Chancen für einen Zuschlag stehen nicht schlecht, da der Deutsche Turnerbund nur eine Stadt im Bewerberprozess zulässt. Auf dem Programm stehen Sportarten wie Geräteturnen, Trampolin, Rhytmische Sportgymnastik oder Akrobatik. Rund 18 Millionen Euro will die Stadt investieren – in Veranstaltungsflächen, Übernachtungsmöglichkeiten für Sportler*innen und ein bunts Rahmenprogramm.

Dazu sagt Kathrin Abele, sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Das Internationale Deutsche Turnfest ist die weltweit größte Sportveranstaltung, die Breiten- und Spitzensport vereint. 100.000 Teilnehmende würden nach München kommen. Das könnte ein Fest des Sports werden, das unseren Olympiapark weiter belebt und unsere Wirtschaft stärkt. Was mich besonders freut: 70 Prozent der Teilnehmenden sind weiblich. Wir setzen hier also ein starkes Zeichen für den Mädchen- und Frauensport. Mit den European Championships im vergangenen Jahr haben wir bewiesen, wie gut München Großveranstaltungen kann.“