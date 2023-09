P2M Boxer Simon Zachenhuber aus Erding boxt am 28.10.2023 in der Motorworld München gegen den Münchener Emre Cukur. Gekämpft wird um die Europatitel der Weltverbände der WBA und der IBF.

München-boxt! vol.1 – Zachenhuber im Zenith der Motorworld München. Die P2M Box-Promotion setzt ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe nun in der bayrischen Landeshauptstadt mit einem großartigen Hauptkampf fort. Simon Zachenhuber (21-0-0) bekommt mit dem Münchener Emre Cukur (20-2-1), einen starken Gegner mit viel Erfahrung vor die Fäuste. Ein Heimspiel für beide Boxer! Der Erdinger Simon Zachenhuber (25) kann ebenso auf eine riesen Fan-Unterstützung bauen, wie der Münchener Emre Cukur (30). Die beeindruckende Zenith Halle der Motorworld wird Schauplatz dieses Spitzenevents. Bei dem Kampf geht es um den WBA Continental Europe und IBF Europe Title, die Simon am 24.06.2023 in Rostock gewinnen konnte. Das Duell verspricht Spannung pur und wird die Zuschauer in der Halle und im Livestream mitreißen.

Axel Plaß – P2M Promoter: „Das wird ein großartiger Kampfabend in einer atemberaumbenden Kulisse. Mit Simon im Hauptkampf, bekommt München einen außergewöhnlichen Sportler und tollen Menschen präsentiert. Unsere inzwischen vierte Boxgala verspricht wieder einmal sportliche Highlights und spannende Momente. Ich bin stolz auf unser gesamtes Team. Wir werden mit dieser Veranstaltung nicht nur die Boxsportwelt faszinieren, sondern auch neue Begeisterung für diesen großartigen Sport auslösen.“

Conny Mittermeier Trainer von Simon Zachenhuber: „Simon hat in Rostock gezeigt was er draufhat. Wir können uns auf jeden Gegner einstellen und wenn es sein muss, auch im Ring die Taktik wechseln. Das gesamte Team arbeitet für den Erfolg und freut sich auf eine großartige Veranstaltung in der Motorworld. Simon kann auf eine riesige Fanbase bauen. Ich freue mich auf diesen Kampf.“

Emre Cukur: „Für mich ist es eine besondere Motivation, dass es ein bayerisches Derby wird. Eins muss gesagt werden: Simon hat noch nie so ein Kaliber wie mich vor den Fäusten gehabt und das werde ich ihn zu spüren geben. Simon hofft auf ein Heimspiel, aber ich werde ihn eines Besseren belehren. Auf einen fairen Kampf in der Motorworld und das der Bessere gewinnt. Und der bessere werde ich sein!“

Levent Cukur Vater und Trainer von Emre Cukur: „Endlich ein Boxkampf auf den Deutschland gewartet hat. Emre ist gebürtiger Münchner. Emre und Simon haben schon oft Sparring gemacht und treffen nun als Gegner aufeinander. Als sein Vater und Manager freue ich mich riesig auf den Kampf. Simon ist ein sehr respektvoller Boxer und ich finde ihn sehr sympathisch. Ich denke jedoch, dass wir als Sieger den Ring verlassen werden.“

Christian Morales Director Sport: „P2M hat in den letzten Veranstaltungen gezeigt, dass wir ein hervorragendes Matchmaking betreiben. Wir meinen es ernst und liefern dem Publikum tollen Boxsport. Auch dieser Kampf verspricht Spektakel und Spannung. Simon ist bereit die Titel der WBA und der IBF vor heimisches Publikum zu verteidigen. Sportlich wird München-boxt! wieder ein Highlight werden.“

Raiko Morales Director Event: „Es ist schon etwas ganz Besonderes in so einer umwerfenden Location zu veranstalten. Wir haben bis jetzt drei großartige Veranstaltungen realisiert und stehen nun vor einem echten Glanzpunkt im Süden. Das ganze Team freut sich auf München-boxt! und will dem Publikum einen unvergesslichen Abend bereiten.“

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Eventim.de