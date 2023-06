München feiert „Mit Blumen und Trompeten“ Geburtstag

München feiert seinen 865. Geburtstag, wieder zwei Tage lang und heuer unter dem Motto: „Mit Blumen und Trompeten“. Zwei Schwerpunkte bestimmen das Programm der diesjährigen Geburtstags-Sause: Blütenrausch und Blasmusik. Das Thema Flower-Power begleitet München schon seit Anfang des Jahres und kommt beim Stadtgeburtstag zur vollen Blüte mit Pop-up-Gärten und Gartenführungen. Schwerpunkt Nummer zwei ist das 140. Jubiläum des Bayerischen Trachtenverbands. Aus diesem Anlass beschert er den Gästen des Stadtgeburtstags Musik und Tanz zum Mitmachen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das Fest am Samstag, 17. Juni, um 11.15 Uhr auf der Bühne am Marienplatz. Nach dem Auftritt der Böllerschützen wissen dann auch diejenigen, die keinen Platz in Bühnennähe einnehmen konnten, dass die Feier offiziell losgeht.

Auf drei Bühnen am Marienplatz, Odeonsplatz und Rindermarkt, auf den Straßen, im Alten Rathaus, und bei einem großen Kinderprogramm im Alten Hof gibt es viel Neues zu entdecken, aber auch seit Jahren lieb gewonnene Programmpunkte, die zum Mitmachen einladen. Auf dem Odeonsplatz laden ein Kettenkarussell und ein Fahrgeschäft für Kinder zum Mitfahren ein. Auch das Handwerkerdorf steht wieder auf dem Odeonsplatz und die Kunsthandwerker*innen präsentieren ihre Waren in der Theatiner-, Residenz-, Wein- und Sendlinger Straße. Die beliebten Tanzkurse für die Münchner Francaise im Alten Rathaussaal laden zum Mitmachen ein. Zum Motto des diesjährigen Stadtgeburtstags bietet der Münchner Gästeführerverein neben den Touren durch die Altstadt kostenlose Führungen zu den „Gärten der Residenz“ und „Musik liegt in der Luft“ an.

Wiesn-Tisch-Verlosung

Am Sonntag, 18. Juni, 15.30 Uhr, zieht der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, in seiner Eigenschaft als Wiesn-Chef die Gewinnerinnen und Gewinner der großen Wiesn-Tisch-Verlosung zum Oktoberfest-Anstich 2023.

Weißwurst-Frühshoppen

Als Geburtstagsgeschenk für die Gäste gibt es am Sonntag im Marienplatz-Biergarten zum Frühschoppen zwischen 10.30 und 12 Uhr die Weißwurst für 1,50 Euro.

Selfie-Spots

Verstreut über das Stadtgeburtstagsareal sind große Bilderrahmen aufgestellt. Sie bieten genügend Platz, um dahinter eine ganze Familie oder Freundesgruppe zu versammeln und ein gemeinsames Erinnerungs-Selfie zu schießen.

Geburtstagsgeschenk für alle

Straßenkünstler*innen und -musiker*innen sorgen in der Festmeile für Geburtstagsüberraschungen. Auch die historische Stadtwache der Würmesia ist unterwegs.

Pop-Up-Gärten Marienplatz und Rindermarkt

„Natur feiern in der Stadt“ ist das Thema der Flower Power Festivals. Als besonderes Geburtstagshighlight wird es auf dem Marienplatz eine eigene grüne Oase geben, zum Chillen mitten im Geburtstagstrubel und mit Bastelaktionen für Kinder. Der Pop-up-Garten soll auch die Vorfreude auf die Bayerische Landesgartenschau 2024 in Kirchheim wachsen lassen.

Am Rindermarkt baut das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eine grünen Rückzugsort auf. Der „Pop-up-Blühpakt Bayern“ bietet Entspannung und Inspiration für den naturnahen Topfgarten daheim.

140 Jahre Bayerischer Trachtenverband

Beim Straßenmusizieren anlässlich 140 Jahre Trachtenbewegung treten Trachtenvereine und Trachtengaue an verschieden Plätzen auf und fordern die Geburtstagsgäste zum Mitmachen auf.

Bennofest

Unter dem Motto „Frieden leben“ feiert das Erzbistum München und Freising zeitgleich mit dem Stadtgeburtstag das Bennofest auf dem Dom Vorplatz mit einem eigenen Programm. Die Heiligsprechung des Münchner Stadtpatrons jährt sich 2023 zum 500. Mal. Weitere Informationen unter www.bennofest.de.

Informationen zum Stadtgründungsfest

Detaillierte Informationen zum Programm des Stadtgründungsfests finden sich unter www.stadtgruendungsfest-muenchen.de.

Ein kostenloser Programm-Flyer ist in der Tourist Information am Marienplatz und in der Stadt-Information im Rathaus erhältlich.