München führt Festpreisangebot bei Taxifahrten ein

In Münchner Taxis soll es ab Herbst auch ein Festpreisangebot geben. Damit will die SPD/Volt-Fraktion Taxifahren transparenter machen und neue Zielgruppen zu Taxifahrten ermuntern, um die Branche zukunftsfest zu machen. Über den Plan berät der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats noch vor der Sommerpause.

Vorgesehen ist, dass Fahrgäste mit dem Taxiunternehmen bei der Bestellung der Fahrt via Telefon oder App vereinbaren können, ob sie wie bisher nach Taximeter fahren wollen oder einen Festpreis in Anspruch nehmen wollen. Das fixe Angebot orientiert sich am Grund- und Kilometerpreis des geltenden Taxitarifs. Der vereinbarte Preis muss sich in einem Korridor bewegen, der davon höchstens 20 Prozent nach oben und fünf Prozent nach unten abweicht. Vor allem für Fahrten, auf denen Stau zu erwarten ist, dürfte sich der Festpreis lohnen.

München wäre damit die erste Kommune deutschlandweit, die zwei verschiedene Tarifsysteme einführt. Möglich ist das durch die Neufassung des Personenbeförderungsgesetzes, die Festpreise erlaubt. Stimmt der Stadtrat in der letzten Juli-Woche zu, gilt die Änderung bereits ab 1. September, also pünktlich zu IAA und Wiesn.

Dazu sagt SPD-Stadträtin Micky Wenngatz:

„Wir gehen ganze neue Wege mit diesem Pilotprojekt. Der Festpreis ermöglicht eine bessere Transparenz für die Fahrgäste. Sie haben von Anfang an Gewissheit darüber, was sie zahlen müssen. Mit der Flexibilisierung der Tarife wollen wir das Taxigewerbe unterstützen, das sehr unter der Konkurrenz zu Anbietenden wie Uber leidet. Denn die Taxifahrer*innen gehören fest zu München.“