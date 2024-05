„München leuchtet“ für Ehrenamtliche des Rettungszweckverbands

Verunglückt im Großraum München ein Bus, bricht ein Großbrand aus oder passiert sonst etwas Schlimmes, sind sie zur Stelle: Für ihr langjähriges Engagement im Rettungszweckverband München hat Oberbürgermeister Dieter Reiter den Leitenden Notarzt Gerhard Bielmeier und den Organisatorischen Einsatzleiter Sönke Lase gestern im Rathaus mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze ausgezeichnet. Auch deren Kollegen Dr. Herbert Fuchs, der ebenfalls als Leitender Notarzt für den Rettungszweckverband München tätig ist, ehrte die Stadt mit der Medaille in Bronze. Er konnte an der Feier im Rathaus nicht persönlich teilnehmen.

Die Auszeichnung erhalten alle drei Geehrten als Anerkennung für ihre herausragende Leistungs- und Hilfsbereitschaft in jeweils zwölf Jahren ehren- und nebenamtlicher Tätigkeit für den Rettungszweckverband München. „Ihnen diese Ehrung als Zeichen der Wertschätzung für Ihre höchst verantwortungs- und verdienstvolle Arbeit persönlich zu überreichen – stellvertretend für alle im Sicherheits- und Rettungsdienst Engagierten – ist mir ein besonderes Anliegen“, betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter bei der Überreichung der Medaillen im Rathaus. „Sie machen diese Stadt mit Ihrem Einsatz sicherer.“ Damit hätten sich die Geehrten große Verdienste um das Gemeinwohl in der Stadt und im Landkreis München erworben. Reiter erinnerte auch an den traurigen Anlass, der vor 44 Jahren zur Einrichtung einer gemeinsamen Einsatzleitung im Rettungsdienst führte – das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980. Die Erfahrungen aus diesem schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik gaben den Anstoß, für die im Einsatz befindlichen Notärzte und Rettungskräfte vor Ort eine gemeinsame Sanitätseinsatzleitung einzurichten.

Im Jahresschnitt rücken die Einsatzleiter im Rettungsdienst etwa 360-mal, die Einsatzleiter im Sanitätsdienst etwa 30-mal zu größeren Rettungseinsätzen aus. Die größte Katastrophe seit dem Oktoberfest-Attentat war dabei das rassistische Attentat am OEZ am 22. Juli 2016. Auch dabei waren Leitende Notärzte und Organisatorische Einsatzleiter im Einsatz. Aber auch bei Großveranstaltungen wie der Wiesn, der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft, bei Großkonzerten in Riem oder der alljährlichen Sicherheitskonferenz ist der Einsatz der Rettungsdienste unverzichtbar. „Ohne Ihr Engagement wären solche Großveranstaltungen nicht durchführbar“, betonte Reiter. „Wir wissen nur zu gut, was wir an einem optimal funktionierenden Rettungsdienst haben.“

Die hohe Wertschätzung, die dessen Arbeit auch im Stadtrat genießt, zeigte sich auch bei der Verleihung der Medaillen im Rathaus. Alle großen Fraktionen hatten Vertreter*innen zu dem Termin entsandt: Gudrun Lux (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste), Jens Luther (Stadtratsfraktion der CSU mit Freie Wähler) sowie Roland Hefter und Christian Vorländer (beide SPD/ Volt-Fraktion) nahmen an der Ehrung teil.