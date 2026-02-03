München Narrisch 2026: Drei Tage Ausnahmezustand in der Innenstadt – Faschings – Finale mit Musik, Tanz und Lebensfreude

Sobald der Kasperl wieder am Karlstor hängt, wissen alle Närrinnen und Narren Bescheid: Der Höhepunkt der närrischen Zeit steht kurz bevor!

Vom

Faschingssonntag, 15. Februar 2026 – ab 10:30 Uhr bis

Faschingsdienstag, 17. Februar 2026 – um 19:00 Uhr

verwandelt sich die Münchner Innenstadt erneut in eine farbenfrohe Bühne für ausgelassene Feierlaune: München Narrisch 2026 ist da!

Unter dem Motto „Tolle Tage zum Münchner Faschings-Ausklang“ wird die Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz zur Partymeile. Die Straßen sind bunt geschmückt, beste Stimmung ist garantiert, und für kulinarische Genüsse sorgen wie gewohnt die Marktkaufleute, Schausteller und Münchner Wirte. Von Bratwurst über Schaschlik bis Prosecco, Cocktails und süße Naschereien ist alles dabei.

Zwei Bühnen – Drei Tage – Ein Faschingserlebnis!

Täglich ab 12:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf zwei Bühnen – am Stachus und am Marienplatz.

Mit dabei: DJ`s, Tanzschulen und Live-Acts, Mitmachtänze, Hip-Hop, Kindertanz Rock`n Roll und Salsa – hier kommt jeder auf seine Kosten!

Musikalische Highlights 2026

„Cagey Strings“ – authentisch und Energiegeladen, freuen wir uns auf „Cagey Strings“. Bekannt aus dem Hacker Festzelt vom Oktoberfest.

„Just Duty Free“ – mitreißende Band, bei der Leidenschaft auf Party trifft.

„Högl Fun Band“ – die Original Oktoberfestband aus Kufflers Weinzelt.

„DJ Benerossi“ – Bekannt aus dem Schlagergarten heizt DJ Benerossi am Stachus mit seinem unverwechselbaren Party-Sound die Faschingsmeute ein.

„DJ RescueBass“ – ebenfalls aus dem Schlagergarten bekannt, bringt mit energiegeladenen Beats und sattem Bass maximale Stimmung auf die Bühnen von München Narrisch.

„DJ Thimo“ – Der ehemalige Charivari-DJ begeistert heute als privater Event-DJ und sorgt bei München Narrisch mit seinem modernen, mitreißenden Faschings-Mix für beste Laune auf dem Marienplatz.

Natürlich dürfen auch die traditionellen Einzüge der Faschingsgesellschaften nicht fehlen – Prinzenpaar und Hofstaat aus München und dem Münchner Umland, angeführt von der Münchner Gesellschaft Narrhalla.

München Narrisch lebt vom Mitmachen: Wer sich verkleidet, wird Teil des Festes – Mut zur Maschkera ist ausdrücklich erwünscht!

Öffnungszeiten und Bühnenprogramm

Sonntag 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Montag 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dienstag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 15. Februar 2026

Stachus 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr „DJ Benerossi“

Marienplatz 14:30 Uhr bis 18:15 Uhr „Cagey-Strings“

Täglich ab 12:00 Uhr auf beiden Bühnen gemischtes Showprogramm mit DJ`s, Tanzschule Steuer von Kindertanz über HipHop, Rock’n Roll, Salsa bis Tänze zum Mitmachen.

Montag, 16. Februar 2026

Stachus 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr „DJ RescueBass“

Marienplatz 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr „DJ Thimo“

Täglich ab 12:00 Uhr auf beiden Bühnen gemischtes Showprogramm mit DJ`s, Tanzschule Steuer von Kindertanz über HipHop, Rock’n Roll, Salsa bis Tänze zum Mitmachen.

Dienstag, 17. Februar 2026

Stachus 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr „Just Duty Free“

Marienplatz 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr „Högl Funband“

Täglich ab 12:00 Uhr auf beiden Bühnen gemischtes Showprogramm mit DJ`s, Tanzschule Steuer von Kindertanz über HipHop, Rock’n Roll, Salsa bis Tänze zum Mitmachen.

Dank der freundlichen Unterstützung des Referates für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München kann dieser große Münchner Straßenfasching auch 2026 wieder stattfinden.