München neu entdecken: Drei geführte Radtouren im Juni

Mit gleich drei geführten Radtouren des Mobilitätsreferats ist im Juni bestimmt für alle Radbegeisterten etwas dabei: Auf dem Programm stehen die „Stadterweiterung“ am Mittwoch, 4. Juni, die Tour „Rund um Freiham“ am Freitag, 6. Juni, und am Freitag, 27. Juni, geht es „Von Freiham in die Innenstadt“.

Die Tour „Stadterweiterung“ führt durch die Maxvorstadt, Schwabing, den Englischen Garten und über Haidhausen bis zur Isarvorstadt. Es werden nicht nur belebte Plätze, sondern auch kulturelle Orte wie das Haus der Kunst angefahren.

Die zirka 18 Kilometer lange Fahrradtour „Rund um Freiham“ bietet schöne und spannende Stationen, unter anderem die verschiedenen bereits fertigen und geplanten Realisierungsabschnitte, das Quartierszentrum, das Gut Freiham, die Nachbarbezirke Aubing mit dem Bergson-Kunstkraftwerk und Obermenzing/Pasing mit Schloss Blutenburg. Bei der „Westtour“ von Freiham in die Innenstadt schließlich geht es von Freiham über Neuaubing und das Westkreuz ins Zentrum von Pasing. Über den Hirschgarten, die Paketposthalle und den Arnulfpark führt die 19 Kilometer lange Radtour dann weiter bis zum Münchner Hauptbahnhof.

Alle Touren beginnen jeweils um 17 Uhr und dauern circa zweieinhalb Stunden. Der Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Eine Anmeldung ist über muenchenunterwegs.de/muenchen-neu-entdecken jeweils drei Wochen vor dem Termin möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen beschränkt. Auf der oben genannten Webseite finden sich außerdem ausführliche Informationen zu den weiteren Touren, die noch bis zum Oktober auf neun Routen angeboten werden.

Die geführten Radtouren des Mobilitätsreferats sind die Gelegenheit, die schönsten Ecken Münchens auf attraktiven und sicheren Routen mit dem Fahrrad zu erkunden. Dabei erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über die Stadtentwicklung, neue und historische Viertel sowie insbesondere über Projekte der städtischen Radverkehrsförderung. Nicht zuletzt lassen sich bei den Radtouren auch neue Bekanntschaften schließen. Das Mobilitätsreferat ist Veranstalter der Touren, die von guiding architects munich durchgeführt werden. Zu jeder Tour gibt es ein kleines informatives Booklet, anhand dessen man die Tour nachfahren oder Informationen dazu nachlesen kann.