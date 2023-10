München-Premiere: Ivan Thieme mit “Fühl ich” am 26. November im Lucky Punch Comedy Club

Mit seinem speziellen Humor, der ihn gleichermaßen liebevoll wie amüsiert auf seine zahlreichen “seltsamen Angewohnheiten” blicken lässt, hat er sich längst einen festen Platz auf den Bühnen der Hauptstadt erspielt. Man kennt ihn, obwohl er zu den Jüngsten im Berliner Comedy-Underground zählt: Ivan Thieme. Nun präsentiert er mit “Fühl ich” sein erstes, abendfüllendes Solo.

Am liebsten erzählt er in seinen Jokes aus seinem Alltag – und wirkt dabei gern mal etwas unbeholfen oder sogar ein bisschen verlegen. Allerdings trügt der Schein. Zumindest ein bisschen. Denn Ivan hat nicht nur eine ganz eigene Sicht auf die Welt, sondern hat es auch faustdick hinter den Ohren. Als scharfsinniger Beobachter trifft er mit seinen selbstironischen Schilderungen, die oft unerwartete, Wendungen nehmen, regelmäßig ins Schwarze: Ob sprachliche Hürden, hoffnungslose Tinder-Experimente oder peinliche Begegnungen in der Eisdiele, die Auswirkungen von Corona auf Beziehungen und Dating, das Leben in der Großstadt oder die Erziehungsmethoden der ukrainischen Mutter – Ivan vermag allem und jedem mindestens eine hervorragende Pointe abzugewinnen. Seine Betrachtungen sind einerseits sehr subjektiv, aber gleichzeitig so universell, dass man sich fast schon zwangsläufig in ihnen wiederfindet und deshalb nicht über, sondern mit ihm lachen kann. Vielleicht ist Ivan (noch) zu jung, um sarkastisch oder zynisch zu sein. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es ihm einfach nicht liegt. Er spottet. Leidenschaftlich. Aber er verhöhnt nicht. Wie er sich selber und die Szenen, in denen er sich wiederfindet, wahrnimmt, ist irgendwie sanft. Und zugetan. Deshalb kann es auch vorkommen, dass Ivan auf der Bühne genauso lachen muss, wie sein Publikum im Saal. Und das amüsiert sich garantiert – auf eine ganz besondere, da herrlich leichte und unbeschwerte Art.

Die München-Premiere des brandneuen Live-Programms “Fühl ich” spielt Ivan Thieme am 26. November im Lucky Punch Comedy Club.

Termin: Sonntag, 26. November 2023

Ort: Lucky Punch Comedy Club, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

Beginn: 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Kartenreservierung: Tel. 01806 570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus allen dt. Netzen) | www.luckypunch-comedyclub.de & www.eventim.de/artist/ivan-thieme

Eintrittspreis: VVK 19,00 € / erm. 16,00 €