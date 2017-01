München: Zwei Fälle von sexueller Belästigung und Nötigung in der Silvesternacht

München, 12.01.2017. Am Sonntag, 01.01.2017, gegen 02.30 Uhr, war eine 28-jährige Studentin zusammen mit zwei Freundinnen zu Fuß auf der Schmellerstraße/Tumblingerstraße im Münchner Westend unterwegs. Die Drei wurden von einem bislang unbekannten Mann eine Zeitlang verfolgt.

Während des Gehens wurde die 28-Jährige plötzlich von dem Unbekannten von hinten mit der bloßen Hand einmal über der Hose zwischen den Beinen berührt. Die Studentin fing laut an zu schreien, sodass eine Gruppe von Passanten darauf aufmerksam wurde. Die 28-Jährige erzählte von dem Vorfall und verließ im Anschluss zusammen mit ihren Freundinnen die Tatörtlichkeit.

Einer der Passanten verständigte die Polizei, die jedoch im Rahmen der Fahndung weder die Studentin noch den unbekannten Mann feststellen konnte.

Der zweite Fall ereignete sich ebenfalls am Sonntag, 01.01.2017, gegen 03.00 Uhr, in der Zenettistraße/Thalkirchner Straße.

Eine 20-jährige Münchnerin befand sich auf dem Heimweg von einer Veranstaltung im Schlachthof. Sie ging die Zenettistraße in Richtung Thalkirchner Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Thalkirchner Straße wurde sie durch einen unbekannten Mann eingeholt und angesprochen. Als sie ihm zu verstehen gab, dass sie kein Interesse an ihm hat, ließ er jedoch nicht von ihr ab und bedrängte sie verbal. Plötzlich griff der Unbekannte von hinten auf die Schenkel in den Schritt der 20-Jährigen, packte sie und versuchte sie auf den Mund zu küssen.

Durch Gegenwehr und Hilferufe der Münchnerin konnten weitere Handlungen verhindert werden. Als Passanten auf die Hilferufe reagierten und der 20-Jährigen zur Hilfe kamen, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich.

Die 20-Jährige ging daraufhin nach Hause.

In beiden Fällen verständigten die Geschädigten erst nachträglich und zeitversetzt die Polizei.

Aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibung besteht der Verdacht, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Täterbeschreibung:

Männlich, 180 cm groß, nordafrikanischer Typ, sprach gebrochen Deutsch, schlanke sportliche Figur, buschige Augenbrauen, eher gepflegtes Aussehen, dunkle Augen. Bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze und hellem Fellkragen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere eventuell noch weitere betroffene Frauen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.