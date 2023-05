Münchener Innenstadt: Start des Innenausbaus und Eigentümerwechsel beim ehemaligen Hotel Königshof

Die Projektentwicklungsgesellschaft des 5-Sterne-Luxushotelneubaus am Münchener Stachus geht auf die Familie Dr. Hans Inselkammer über. Zeitgleich hat die neue traditionsreiche Eigentümerin mit dem Innenausbau begonnen.

In einem Share-Deal erwirbt die INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG (INKA), ein Unternehmen der Dr. Hans Inselkammer Firmengruppe, die Projektentwicklungsgesellschaft Hotel Königshof München GmbH & Co. KG mit dem Neubau eines Luxushotels auf dem Grundstück des ehemaligen Hotels Königshof in München. Bereits 2022 hatte das Unternehmen das Objekt in einem Asset-Deal ursprünglich mit Fertigstellung erworben. Mit dem Share-Deal kauft die INKA das Hotel mitsamt der Projektgesellschaft nun vorzeitig, pünktlich zum Start des Innenausbaus. Verkäufer ist die GPH – Geisel Privathotels.

Frau Dr. Nicole Inselkammer, Geschäftsführerin der INKA, erklärt: „Mit dem Gesamterwerb der Projektentwicklung eröffnen wir uns weitere Entwicklungsmöglichkeiten für die neue Nutzung und Gestaltung. Das Hotel wird zum Entrée und prägenden Gesicht der neuen Innenstadt, die sich im Wandel befindet. Als Münchener Traditionsunternehmen wollen wir die Chance ergreifen, den Wandel mitzuprägen.“ Gemeinsam mit dem Hotelbetreiber MHP Munich Hotel Partners und einer Luxushotelmarke der Marriott Gruppe hat nun der Innenausbau der exklusiven Immobilie begonnen. Die Fertigstellung des 106-Zimmer-Luxushotels soll im ersten Quartal 2024 erfolgen.

Neues Landmark für neuen Zeitgeist

Das neue Luxus-Landmark fügt sich bestens in den Entwicklungskorridor der Münchener Innenstadt ein. Dr. Nicole Inselkammer: „Die Neuausrichtung der gesamten Innenstadt verändert eine der gefragtesten, bekanntesten und umsatzstärksten High Streets Deutschlands für das 21. Jahrhundert. Im Umfeld international tätiger Firmen wird die Münchener Innenstadt neben Touristen und Laufkundschaft künftig mehr denn je ein diverseres und kosmopolitisches Publikum aufweisen. Das Geschäft wird neu gemischt. Diese anspruchsvolle Klientel bedienen wir künftig in unserem modernen Luxushotel. Aus der Verpflichtung gegenüber dem Ort und der Stadt wollen wir das Hotel gleichzeitig nach außen öffnen. Ziel ist, nicht nur ein Refugium für Hotelgäste zu schaffen, sondern ein prägendes Landmark mit Strahlkraft für die gesamte Innenstadt.“

Der Anspruch spiegelt sich sowohl in der expressionistischen Architektursprache und der Luxusausrichtung wie auch in der Flächennutzung wider. Künftig soll laut INKA nicht nur das Hotel glänzen, sondern auch die Retail- und Wellnessflächen im Erdgeschoss des Gebäudes. Dr. Nicole Inselkammer: „Die attraktive Erdgeschossfläche befindet sich im unmittelbaren Sichtfeld vom Stachus und öffnet das Gebäude nach außen. Für ein so renommiertes Objekt in bester Lage braucht es ein attraktives Betreibermodell, das internationales Publikum anspricht. Daher legen wir besonderen Wert auf den richtigen Konzept- und Mietermix in diesen Flächen. Erste Gespräche mit potenziellen Partnern wurden bereits geführt.“