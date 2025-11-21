Münchens Bühne für lokale Talente: Die WeihnachtsMacherei 2025 setzt auf Live-Kultur

Drei Wochen weihnachtliche Live-Kultur im Münchner Osten: Von Queeno über Munich Blend bis Cantami – lokale Acts, Wunschbaum-Installation und Retro-Gondeln machen Berg am Laim zum Kulturquartier.



Wenn am 27. November die Lichter im urbanen Ziegelstein-Ensemble der Macherei München angehen, beginnt im Münchner Osten ein Weihnachtsmarkt, der keiner sein will. Die WeihnachtsMacherei 2025 setzt konsequent auf lokale Kunst und Live-Kultur. Drei Wochen lang bespielen Münchner Bands, DJs, Chöre, Künstlerinnen und Künstler den Quartiersplatz – begleitet von Feuershow, Glücksrad, Eisstockbahn, Retro-Gondeln und einer monumentalen Wunschbaum-Installation.

Das Programm: After-Work, Konzerte, Familientage

Die WeihnachtsMacherei versteht sich als kuratiertes Kulturformat, nicht als klassischer Weihnachtsmarkt. Queeno, das Münchner Duo aus Voice-of-Germany-Teilnehmerin Kinga Noemi und Musiker Fin Issue, eröffnet den Markt am 27. November mit einem Live-Set zwischen Acoustic-Pop und Soul. Zudem gibts bei der dreistündigen Opening-Party eine Feuershow sowie Gratis-Glühwein nach Vorab-Anmeldung (>>hier anmelden<<) und ein Glücksrad, bei dem jede Drehung gewinnt – vongebrandetenSteinkrügen über Textilien wie Taschenund Mützen bis zu Glühwein-Gutscheinen.

In den drei darauffolgenden Wochen folgen die Indie-Band Munich Blend, die Münchner Musical- und Eventsängerin Marina Tinz mit ihrer unverwechselbaren Stimme und der Münchner Popchor Cantami, der seit über 20 Jahren die Stadt musikalisch prägt.

Jeden Freitag verwandeln DJs wie Benji Holiday und Robin den Quartiersplatz in eine urbane After-Work-Destination. Samstags stehen Livebands mit unterschiedlichen Münchner Acts im Mittelpunkt.Am 6. Dezember setzt ein Nikolaus-Special einen eigenen Akzent: Geschenke für die Kleinen und Live-Musik der Band 1998 für die Großen.

„Wir wollen Münchens kreative Vielfalt sichtbar machen“, sagt Kyra Metzger, Quartiersmanagerin der Macherei München. „Die WeihnachtsMacherei ist keine anonyme Eventfläche, sondern eine Plattform für lokale Talente – und ein Ort, der Nachbarschaft und Besucherzusammenbringt.“

Eisstockbahn und Retro-Gondeln

Die Eisstockbahn ist eine der Besonderheiten der WeihnachtsMacherei. Buchbare Slots (>>hier buchen<<) machen sie zum idealen Format für Teams, Freundesgruppen und After-Work-Events. Wer nach Match und Glühwein bleiben möchte, findet auf dem Quartiersplatz außerdem drei beheizte Retro-Ski-Gondeln. Sie bieten Platz für jeweils sechs Personen – kostenlos nutzbar, liebevoll dekoriert und als offene Treffpunkte konzipiert. Freundesgruppen, Familien,Kolleginnen und Kollegen können sich hier niederlassen, Karten spielen oder die Atmosphäre genießen.

Wunschbaum: Kunst trifft soziales Engagement

Herzstück der diesjährigen WeihnachtsMacherei ist einkünstlerisch aufgearbeiteter Wunschbaum. In Zusammenarbeit mit dem Munich Art DistrictgGmbH(MAD) entsteht auf dem Quartiersplatz ein künstlerisches Statement, das Kultur und Community verbindet. An dem drei Meter hohen Kunstwerk hängen neun konkrete Wünsche von Menschen aus integrativen Wohngemeinschaften des Vereins Gemeinsam Leben Lernen e.V.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann eine Patenschaft übernehmen – Unternehmen aus dem Quartier ebenso wie Nachbarschaft und Münchner Community. Von Ausflügen über Sachgeschenke bis zu gemeinsamen Erlebnissen wird so konkrete Teilhabe ermöglicht.

„Der Wunschbaum macht sichtbar, worum es eigentlich geht: um Teilhabe, nicht als Idee, sondern als Praxis“, erklärt Metzger. „Hier werden konkrete Wünsche konkret erfüllt. Das ist keine symbolische Geste, sondern gelebte Nachbarschaft.“

Politische Unterstützung und lokale Verankerung

Zur Eröffnung der WeihnachtsMacherei 2025 werden mehrere kommunale Vertreterinnen und Vertretererwartet. Vom Bezirksausschuss Berg am Laim haben Hubert Kragler, Stefan Hofmeir und Hannelore Mayr ihre Teilnahme zugesagt.

Ebenfalls angekündigt ist Stadträtin Julia Schönfeld-Knor, Sprecherin des Kulturausschusses und des Bildungsausschusses der Stadt München. Die Kulturmanagerin leitet das Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl in Moosach und setzt sich seit Jahren für niedrigschwellige Zugänge zu Kunst und Kultur ein.

„Eventformate wie die WeihnachtsMacherei sind eine gute Ergänzung und Bereicherung. Sie bringen Kultur dorthin, wo Menschen leben und arbeiten“, sagt Schönfeld-Knor. „Sie stärken lokale Künstlerinnen und Künstler und schaffen Zugänge zu Kunst. Das ist kulturpolitisch relevant – und für Berg am Laim ein Gewinn.“

Ein Quartier, das durch Veranstaltungen lebendig wird

Die WeihnachtsMacherei ist kein Einzelereignis, sondern Teil eines ganzjährigen Ansatzes: Die Macherei München wird aktiv bespielt mit Veranstaltungen, die den Ort beleben und den Quartiersplatz zu einem Treffpunkt für Nachbarschaft, Besucherinnen, Besucher und Beschäftigte machen. Von Musik über Markenkooperationen bis zu Nachbarschaftsformaten: Gastronomie und kuratierte Events bilden hier das Fundament, Architektur den Rahmen. „Uns ist wichtig, dass die MachereiMünchen ein Ort bleibt, der Menschen zusammenbringt“, sagt Metzger. „Viele arbeiten hier, viele wohnen in der Nachbarschaft, und Formate wie die WeihnachtsMacherei schaffen genau diese Momente von Begegnung und Gemeinschaft.“

Alle Infos zur Weihnachtsmacherei 2025

Zeitraum: 27. November bis 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten:

Donnerstag–Samstag: 16-22 Uhr

Sonntag: 14-19 Uhr

Ort:

Quartiersplatz, Macherei München

Berg-am-Laim-Straße 103

81673 München

Anfahrt:



S-Bahn: Leuchtenbergring

U-Bahn: U2 Josephsburg

Tram/Bus: Haltestelle Schlüsselbergstraße

Eröffnungsfeier

Datum: 27. November 2025, 18–21 Uhr

Programm: Live-Act QUEENO, Feuertänzer-Performance

Gratis-Glühwein nach Vorab-Anmeldung >>hier<<

Weitere Informationen: https://die-macherei-muenchen.de/events/eroeffnung-weihnachtsmacherei-2025

Programm-Highlights

27.11. Opening mit QUEENO & Feuertänzer (18–21 Uhr)

28.11. DJ Benji Holiday (18–22 Uhr)

29.11. Munich Blend live (18–20 Uhr)

5.12. DJ Robin (18–22 Uhr)

6.12. Nikolaus-Special + Band 1998 (ab 17 Uhr)

13.12. Munich Blend live (18–20 Uhr)

19.12. DJ Robin (18–22 Uhr)

20.12. Marina Tinz live (18–20 Uhr)

21.12. Adventssingen mit Chor Cantami

Besonderheiten

✓ Eintritt frei

✓ Kostenlose Konzerte & DJ-Sets mit Münchner Künstler:innen

✓ Drei kostenfreie Retro-Gondeln (je 6 Personen)

✓ Eisstockbahn (Slots >>hier<< online buchbar)

✓Wunschbaum-Installation (Munich Art District x Gemeinsam Leben Lernen e.V.)

✓ Glücksrad – jede Drehung gewinnt (Tonkrüge, Textilien, Glühwein-Gutscheine u.v.m.)

✓ Gratis-Glühwein (oder Punsch) zur Eröffnung (nach Vorab-Anmeldung >>hier<<)

