Münchens neuer Wirtschaftsreferent Dr. Christian Scharpf bei seinem ersten St. Patrick’s Day in München

Dr. Christian Scharpf trat am 1. März 2025 sein Amt als neuer Wirtschaftsreferent der Stadt München an. Bereits am 16. März 2025 nahm er am 27. St. Patrick’s Day in München teil, einem multikulturellen Fest mit rund 1.500 Teilnehmer*innen in fast 70 verschiedenen Gruppierungen, darunter auch elf irische Wolfshunde. Die Parade führte von der Münchner Freiheit über die Leopold- und Ludwigstraße bis zum Odeonsplatz. Dr. Scharpf zeigte sich begeistert von der Vielfalt der internationalen Gruppen und betonte die Bedeutung solcher Feste für die Völkerverständigung in einer bunten Stadt wie München, in der über 160 Nationen leben.

