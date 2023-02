Münchens Oberbürgermeister eröffnet die f.re.e 2023

Politische Prominenz zur Eröffnung erwartet

Endlich ist es wieder so weit: Vom 22. bis 26. Februar 2023 findet die f.re.e, Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse, auf dem Gelände der Messe München statt. In insgesamt sechs Hallen – A4 bis A6 und B4 bis B6 – präsentieren über 850 Aussteller zahlreiche Highlights aus den Bereichen Reisen, Caravaning & Camping, Wassersport, Outdoor & Fitness sowie Fahrrad. Die Besucherinnen und Besucher erwartet zudem auch wieder ein

umfangreiches Rahmenprogramm zum Mitmachen, Showbühnen mit Vorträgen sowie zahlreiche Highlights des Partnerlandes Kroatien.



Politische Prominenz eröffnet die f.re.e

Eröffnet wird die f.re.e am 22. Februar ab 9:25 Uhr im Eingang Ost der Messe München unter anderem von Münchens Oberbürgermeister, Dieter Reiter, Ministerialdirektorin Dr. Sabine Jarothe vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in Vertretung für Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie der Ministerin für Tourismus und Sport, Nikolina Brnjac, vom Partnerland Kroatien.

Kroatien ist Partnerland der f.re.e 2023

Das Land der 1.000 Inseln ist seit vielen Jahren eine der Lieblingsdestinationen der Deutschen und fasziniert mit moderner urbaner Kultur, Natur und Kulinarik. In München präsentiert sich Kroatien in der Halle A4 (Stand 702) als landschaftlich unverfälschte Region des Mittelmeerraums, in der lange Tourismustradition auf authentischen Lifestyle trifft. Seit 1. Januar ist Kroatien zudem nun auch Teil der Schengen-Zone. Gleichzeitig führte das Land den Euro als Zahlungsmittel ein, was es für Touristen, speziell auch aus Deutschland, nochmals attraktiver macht.

Parallelveranstaltung: IMOT

Parallel zur f.re.e findet darüber hinaus von Freitag bis Sonntag die IMOT, die Internationale Motorrad Ausstellung, in den Hallen C5 und C6 statt. Die Veranstaltung ist der Treffpunkt der Motorradszene und bietet neben Neuheiten aus dem Motorrad-Bereich auch E-Motorräder, Oldtimer, Custombikes, Quads, Bekleidung und Zubehör sowie Reise- und Freizeitangebote rund ums Bike. Das Ticket der f.re.e gilt auch für den Besuch der IMOT.

