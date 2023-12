Münchens Oberbürgermeister singt für den guten Zweck – 8.000 Euro für Helferschwein e.V.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter rockt mit der Paul Daly Band und Special Guest The Monks – Der Erlös kommt bedürftigen Menschen zugute.

Der Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival kochte, als Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit der Paul Daly Band und Special Guest The Monks auftrat. Die Rocker und Musiker sangen und rockten – am Ende konnten sich Roland Hefter und Harry Hoyler über den Erlös von 8.000 Euro freuen. Denn beim Konzert, das bei freiem Eintritt stattfand, wurden Spenden gesammelt. Mit dem Erlös unterstützt Helferschwein e.V. Menschen in Not. „Wir freuen uns, dass an diesem musikalischen Abend so viel für den guten Zweck gespendet wurde“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Harry Hoyler.

