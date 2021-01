Münchens zweites „Windrad“ ist in Betrieb

Im Sommer 2020 wurde mit den Fundamentarbeiten begonnen, im Dezember Turm und Flügel montiert. Die Inbetriebnahme ist nun abgeschlossen und Helge-Uve Braun, Technischer SWM Geschäftsführer, hat grünes Licht für die Betriebsaufnahme gegeben. Damit ist die zweite lokale Windkraftanlage der SWM ab heute offiziell „am Netz“ und speist Ökostrom ein. Nach 200 Betriebsstunden wird sie dann für etwa eine Woche für Wartungsarbeiten stillstehen, bevor sie in den Regelbetrieb geht.

Sie steht auf der Deponie Nord-West im Stadtteil Freimann. Ihr Turm ist 80 Meter hoch, die Rotorblätter sind 69 Meter lang. Damit überragt die neue Windkraftanlage ihre „Schwester“ aus dem Jahr 1999 auf der anderen Seite der Autobahn deutlich. Auch bei der Energieproduktion liegt sie vorne: Mit rund 7,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt sie genug Ökostrom für mehr als 2.800 Haushalte – etwa viermal so viel wie die ältere Anlage.

Helge-Uve Braun: „Mit der Inbetriebnahme unserer zweiten Münchner Windkraftanlage komplettieren wir einen weiteren lokalen Baustein unserer Ausbauoffensive Erneuerbare Energien. Wir arbeiten bereits an den nächsten Projekten, um unser Ziel zu erreichen: Soviel Ökostrom in eigenen Anlagen zu produzieren wie ganz München benötigt. Dabei nutzen wir die Potenziale hier vor Ort sowie an weiteren Standorten in Deutschland und in Europa – für das Gelingen der Münchner Energiewende und für den globalen Klimaschutz.“

100 % Ökostrom auch für den Bedarf der Zukunft

Im Jahr 2008 haben die SWM ihre Ausbauoffensive Erneuerbare Energien gestartet mit dem Ziel, bis 2025 so viel Ökostrom in eigenen Anlagen zu produzieren, wie ganz München benötigt, seinerzeit rund 7 Terawattstunden. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der steigenden Zahl von Wärmepumpen und nicht zuletzt zunehmender Elektromobilität wurde dieses Ziel jüngst an den damit steigenden Strombedarf angepasst: Bis 2035 wollen die SWM bis zu 8,4 Terawattstunden Ökostrom erzeugen, um auch den Bedarf der Zukunft regenerativ zu decken. Schon heute betreiben die SWM in und um München knapp 70 Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen.

