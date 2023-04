Münchner ADFC-Radsternfahrt führt erstmals über Autobahn

Die große Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) München am Sonntag, 23. April, steht ganz im Zeichen des Volksbegehrens „Radentscheid Bayern“, das deutlich bessere Bedingungen für Radfahrende bayernweit einfordert. Höhepunkt der Radldemo: die Fahrt über die für den Kfz-Verkehr gesperrte Autobahn A96 von Sendling bis Blumenau.

Mit der Fahrrad-Demo fordert der ADFC gemeinsam mit dem Bündnis „Radentscheid Bayern“ ein Radgesetz, das Verfahren, Standards und Zuständigkeiten so regelt, dass die Radverkehrsinfrastruktur landesweit zügig geplant und ausgebaut wird.

Sternfahrt zum Königsplatz

Von zahlreichen Startpunkten aus der ganzen Metropolregion und fünf Startpunkten in der Landeshauptstadt erobern bayerische Radlfans mit insgesamt 16 polizeibegleiteten Demozügen die Stadt. Die Strecken sind für die gesamte Familie geeignet; der Zustieg ist jederzeit möglich. Unterwegs vereinigen sich die einzelnen Demozüge und rollen gemeinsam und mit immer mehr Teilnehmenden weiter. Höhepunkte sind die gemeinsame Fahrt auf dem für den Kfz-Verkehr gesperrten Mittleren Ring und auf dem drei Kilometer langen Abschnitt der Autobahn A96 von Sendling bis zur Ausfahrt Blumenau. Alle Strecken führen zum Königsplatz. Dort gibt es ab ca. 15 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und mehr.

Forderungen des ADFC

„Autobahnen sind das Symbol der deutschen Verkehrspolitik mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards: breit, eben, sicher, kreuzungsfrei und durchgängig. Ganz selbstverständlich. So müssen auch Radwege sein. Das fordern wir mit dem Radgesetz“, sagt Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München. Und er führt weiter aus: „Der Ausbau der Radinfrastruktur kommt viel zu schleppend voran. Deshalb fehlen in München und ganz Bayern weiterhin vielerorts vernünftige Radwege, Abstellflächen oder die Möglichkeit, das Rad mit in den ÖPNV zu nehmen. Wir fordern daher, endlich die Verkehrswende massiv voranzutreiben und nicht länger schwerpunktmäßig den Autoverkehr zu priorisieren.“

Die Sternfahrt im Überblick

Streckenführung und Straßensperrungen

Eine Übersicht über alle Routen mit Startpunkten und Zwischenhalten gibt es als Google Map unter https://www.adfc-muenchen.de/sternfahrt-strecken.

Startpunkte in München

West-Route

Nymphenburg, Südliche Auffahrtsallee (Karte);

Aufstellung ab 12:15 Uhr, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km

Streckenverlauf und Zwischenzeiten

Nord-Route

Studentenstadt, Park + Ride Parkplatz, Ungererstraße 214 (Karte);

Aufstellung ab 12:15, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km

Streckenverlauf und Zwischenzeiten

Ost-Route

Tassiloplatz, Welfenstraße 56 (Karte);

Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km

Streckenverlauf und Zwischenzeiten

Süd-Route

Sendlinger Park / Neuhofener Berg, B11 Höhe Zechstraße (Karte)

Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km

Streckenverlauf und Zwischenzeiten

Familien- und Kinder-Route

Olympiapark, Wendehammer Winzerer Straße (Karte);

Aufstellung ab 12:45 Uhr, Abfahrt ca. 13:15 Uhr; Länge ca. 6 km

Streckenverlauf und Zwischenzeiten

Die Familien- und Kinderdemo führt auf einer eigenen, unabhängigen Route vom Olympiapark über die Leopoldstraße zum Königsplatz. Das Tempo ist mit 6 km/h geplant, so dass auch die Kleinsten mitradeln können. Der Familien-Demozug vermischt sich nicht mit den anderen Demozügen, da er früher am Königsplatz ankommt.

Startpunkte im Umland

Es starten elf weitere Demozüge in Augsburg, Herrsching, Weilheim, Geretsried, Petershausen, Neufahrn, Freising, Erding, Grafing, Rosenheim und Holzkirchen. Auf allen Strecken gibt es zahlreiche Treffpunkte und Anschlussmöglichkeiten.

Streckenverläufe und Zwischenzeiten

Aktuelle Infos

Bei Streckenführungen und Zeitplanung können sich noch kurzfristige Änderungen ergeben.

Den aktuellen Planungsstand gibt es immer unter https://muenchen.adfc.de/sternfahrt

Kundgebung am Königsplatz

Start ca. 15:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Mit vielen Ständen, großer Bühne, Bands und Gästen wird der ADFC auf dem Königsplatz gemeinsam mit den Bündnispartnern die Forderungen des Radentscheid Bayern bekräftigen.

Spielregeln & Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an der Sternfahrt ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Verantwortung.

Alle Spielregeln und Teilnahmebedingungen im Überblick.

Weitere Informationen

