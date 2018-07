Münchner Airport rechnet zur Ferienzeit mit über 6,5 Millionen Fluggästen

Hochbetrieb herrscht ab dem kommenden Wochenende nicht nur auf Bayerns Straßen sondern auch am Airport: mit dem Beginn der sechswöchigen Sommerferien wird der Flughafen München für zahlreiche Urlauber zum Ausgangspunkt ihrer Reise. Während der Ferien haben die Fluggesellschaften insgesamt über 52.000 Flüge angemeldet. In dieser Zeit werden voraussichtlich über 6,5 Millionen Reisende den Münchner Flughafen als Start- und Landeplatz oder zum Umsteigen nutzen.

Von München aus steht den Fluggästen eine breite Auswahl an attraktiven Reisezielen in aller Welt zur Verfügung. Die meisten internationalen Starts gehen zu den klassischen Feriendomizilen in Südeuropa bzw. rund um das Mittelmeer. So starten alleine nach Italien über 2.400 Maschinen. In Richtung Spanien heben über 2.000 Flugzeuge ab – nach Frankreich sind es immerhin noch rund 1.200 Jets. Mehr als 1.000 Maschinen steuern in den Ferien das griechische Festland oder die griechischen Inseln an. Unangefochtener Spitzenreiter bei den touristischen Einzelzielen ist nach wie vor Palma de Mallorca mit über 500 Starts.

Die Reisenden nach Nordamerika verteilen sich auf über 1.000 Abflüge in die USA und nach Kanada. Über 200 Mal stehen die chinesischen Metropolen Hongkong, Peking und Shanghai auf dem Flugplan. Beliebte asiatische Fernreiseziele sind darüber hinaus auch Singapur (79 Starts) und Bangkok (60 Starts). Zu den indischen Metropolen Delhi und Mumbai starten jeweils 46 Maschinen, in die japanische Hauptstadt Tokio sogar 92. Insgesamt 460 Flüge führen zu Reisezielen am Arabischen Golf.

Das fahrerlose Personen-Transportsystem, das das Terminal 2 des Münchner Flughafens mit dem Satellitengebäude verbindet, soll in seiner Funktionalität erweitert werden und wird daher in den Sommerferien einem intensiven Testbetrieb unterzogen. Die geplanten Tests werden in der Zeit vom 30. Juli bis zum 6. September 2018 jeweils von Montag, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 12.00 Uhr, durchgeführt. Während dieser Zeit werden die Passagiere mit Shuttlebussen vom und zum Satellitengebäude befördert. Betroffen sind alle Fluggäste, deren Flug im Bereich K (Schengen) oder L (Non-Schengen) abgeht. Durch den Ersatzverkehr mit Shuttlebussen kann sich der Weg der Fluggäste zu ihrem Abfluggate um bis zu 20 Minuten verlängern. Reisende, deren Flug in den genannten Zeiträumen vom Satellitengebäude aus starten, werden deshalb gebeten, ein entsprechendes Zeitpolster einzuplanen.

Wichtig für alle Fluggäste, die mit der S-Bahn zum Airport anreisen: Aufgrund von Baumaßnahmen ist die Strecke der Flughafenlinie S1 ab Freitag, den 27. Juli bis 11. September 2018 gesperrt. Nähere Informationen zum Schienenersatzverkehr finden Sie im Internet unter http://www.s-bahn-muenchen.de/baustellen.

Ein Tipp für Fluggäste, die mit dem Auto zum Münchner Flughafen anreisen: Die FMG bietet ein „Ferien-Special“, mit dem man seinen Wagen für die Dauer des Urlaubs kostengünstig am Airport parken kann. Je nach Verfügbarkeit kann das Auto terminalnah in den Parkhäusern P7 oder P20 ab 89 Euro pro Woche abgestellt werden. Noch günstiger ist der Parkplatz P41 in unmittelbarer Nähe des S-Bahn-Haltepunktes Besucherpark: Hier können Gäste ihren Wagen bereits ab 39 Euro pro Woche abstellen. Wichtig dabei: Die Preise für das Ferien-Special gelten nur bei Online-Buchung. Zudem muss die Buchung mindestens 24 Stunden vor Eintreffen am Flughafen vorgenommen werden, damit ein freier Parkplatz garantiert werden kann. Fluggäste finden die vergünstigten Tarife unter folgendem Link: https://parken.munich-airport.de.

Die Flughafen München GmbH (FMG) hat alle relevanten Tipps und Information rund um den Ferienstart auf ihren Internetseiten zusammengefasst: Dieses Infopaket ist über www.munich-airport.de/entspannt-reisen abrufbar.