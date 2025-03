Münchner Airport weiter auf Wachstumskurs: Deutlich gesteigertes Jahresergebnis und neuer Umsatzrekord

Der Flughafen München Konzern hat im Jahr 2024 ein erneut positives Ergebnis nach Steuern von 64 Millionen Euro verzeichnet. Mit einem Plus von 39 Millionen Euro hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr damit mehr als verdoppelt. Beflügelt durch das starke Wachstum bei den Passagierzahlen und Flugbewegungen stiegen die Umsatzerlöse auf einen neuen Rekordwert von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte mit 195 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert (115 Millionen Euro) deutlich gesteigert werden.

Das Passagieraufkommen lag im Jahr 2024 bei rund 41,6 Millionen Reisenden – 4,5 Millionen mehr als noch im Vorjahr. Die Zahl der Starts und Landungen stieg mit mehr als 327.000 Flugbewegungen um acht Prozent. Damit war das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz im Jahr 2024 der wachstumsstärkste Flughafen in Deutschland. Die Auslastung der Flugzeuge erreichte mit 82 Prozent ein neues Rekordniveau. Positiv entwickelt hat sich 2024 auch der Frachtbereich: So stieg das Luftfrachtaufkommen um elf Prozent auf rund 308.000 Tonnen. Vor allem die Zunahme bei den Langstreckenverkehren tragen hier zum Cargo-Wachstum bei.

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: „Dieser Erfolg beruht auf der anhaltend hohen Nachfrage nach Flugreisen, dem herausragenden Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Attraktivität unseres Flughafens. Durch die Erweiterung unseres Streckennetzes und die Aufnahme neuer Langstreckenziele konnten wir die Bedeutung des Münchner Airports als europäisches Premium-Drehkreuz weiter festigen. Der wirtschaftliche Erfolg ermöglicht es uns, weiter in nachhaltige Infrastruktur zu investieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen.“

Die positive Entwicklung der Verkehrszahlen beruhte vor allem auf dem dynamischen Wachstum im Europa- und Interkontinentalverkehr. Flüge zu Zielen in Europa und den Mittelmeeranrainerstaaten verzeichneten ein Plus von zwölf Prozent. Noch stärker wuchs der Langstreckenverkehr, der um 17 Prozent zulegte. 2024 wurde bei den Passagierzahlen 87 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Treiber der Entwicklung war der Drehkreuzverkehr – das Umsteigeaufkommen lag bei 42 Prozent und erreichte damit 95 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Das Streckennetz des Münchner Flughafens umfasste 224 Ziele in 66 Ländern. 96 Fluggesellschaften flogen den Airport regelmäßig an, davon fünf reine Frachtfluggesellschaften. Jost Lammers: „Das Verkehrswachstum am Münchner Airport unterstreicht die enorme Bedeutung des Münchner Drehkreuzes für Wirtschaft und Bevölkerung des Freistaates Bayern und weit darüber hinaus. Zudem haben wir rund 300 Millionen Euro im Jahr 2024 in unseren Flughafen investiert – vornehmlich kommt dies der lokalen Wirtschaft, den Zulieferbetrieben und dem Freistaat insgesamt zugute.“