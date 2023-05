Münchner Babybegrüßungspaket startet

Alle Eltern, die in München wohnen, bekommen jetzt zur Geburt ihrer Kinder das Münchner Babybegrüßungspaket. Dieses wird automatisch per Post zugesandt und ist in zwei Versionen erhältlich. So bekommen Erstgeborene und Geschwisterkinder unterschiedliche Geschenke. Beide Babybegrüßungspakete enthalten neben einem Willkommensschreiben jeweils eigens gestaltete Wimmelbücher, in denen gemeinsam mit dem Münchner Löwenkindl interessante und für Kinder spannende Orte in München entdeckt werden können.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich sehr, dass unsere Münchner Kindl zukünftig ein Geschenk von ihrer Stadt bekommen. Politik im Rathaus wird auch für unsere Kleinsten gemacht, und uns liegt sehr an einer kinderreichen Stadt. Die Wimmelbücher sind sehr liebevoll gestaltet und greifen gezielt Themen auf, die für Kinder bis Ende des Kindergartenalters spannend sind und die Entdeckungsfreude fördern. Die Bildmotive führen Familien an verschiedene Orte Münchens, die Ausflugsziele sein oder als Ausgangspunkt für weitere Unternehmungen dienen können. Dabei ist das Münchner Löwenkindl auf jeder Seite der Wimmelbücher zu finden.“ Da das Wimmelbuch ein Geschenk ist, das erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung eines Kindes an Attraktivität gewinnt, ist dem jeweiligen Begrüßungspaket auch eine Mappe – ebenfalls mit dem entsprechenden Design – für das Untersuchungsheft und weitere Unterlagen beigelegt. Ebenso findet sich darin eine Tüte mit Baumsamen, welche von den Eltern eingepflanzt werden können. Mit jedem neuen „Münchner Kindl“ kann die Stadt dadurch ein bisschen grüner werden. Sozialreferentin Dorothee Schiwy: „Wir sind besonders stolz darauf, dass es für unsere kleinen Münchner*innen nun ein eigens entwickeltes Wimmelbuch mit Münchner Motiven gibt. Damit können Familien den vertrauten Stadtraum auf ganz neue Weise erfahren und erleben. Wir heißen mit dem Münchner Babybegrüßungspaket unsere jüngsten Einwohner*innen Münchens ganz herzlich willkommen und wünschen der ganzen Familie viel Freude und alles Gute für die Zukunft.“

Bei Mehrlingsgeburten und ab dem dritten neugeborenen Kind besteht die Möglichkeit, bei Bedarf das zugesandte Paket in das jeweils andere Paket umzutauschen. Hierzu können sich Eltern an die Fachstelle wenden per E-Mail an bbp.soz@muenchen.de.