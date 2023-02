Münchner Bäder ermöglichen wieder Schwimmkurse in allen Hallenbädern

Die Münchner Bäder bieten wieder in allen ihren Hallenbädern Schwimmkurse an. Den Auftakt machen das Bad Giesing-Harlaching (Kursstart ab 26. Februar) und das Bad Forstenrieder Park (Kursstart ab 28. Februar). Die Anmeldung läuft bereits. Die Termine fürs Cosimawellenbad, Michaelibad, Nordbad, Südbad, Westbad, für das Müller’sche Volksbad und die Olympia-Schwimmhalle folgen in Kürze.

Nach den Einschränkungen durch Corona und durch die Energiesparmaßnahmen ist nun der Zeitpunkt für diese Initiative gekommen. Der Schwerpunkt liegt auf Kinder-Schwimmkursen, auch wegen des Nachholbedarfs aus der Corona-Zeit. Es gibt aber auch Angebote für Erwachsene. Ein Aufstocken des Kursangebots ist möglich, da die SWM ab Ende Februar eigenes Personal für Kurse einsetzen.

Nicole Gargitter und Clara Kronberger, SWM Bäderleitung: „Mit dieser Offensive wollen wir gemeinsam mit unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Bädern wieder mehr Möglichkeiten schaffen, das Schwimmen zu lernen oder die Schwimmfähigkeit zu verbessern. Das ist personell durchaus ein Kraftakt, aber das Thema Schwimmen lernen ist uns so wichtig, dass wir 2023 hier einen Schwerpunkt setzen möchten. Schauen Sie gern, ob in Ihrem Lieblingsbad etwas für Sie dabei ist!“.

Die neun Hallenbad-Standorte im ganzen Stadtgebiet ermöglichen ein flächendeckendes Angebot für die Münchnerinnen und Münchner.

Weitere Infos zum Kursangebot: www.swm.de/baeder/kurse